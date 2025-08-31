بازسازی ۲ هزار متر شبکه آب و توسعه فاضلاب در منطقه شش تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز و پیگیری پروژههای کلان بازسازی شبکه توزیع آب شرب و توسعه شبکه جمعآوری و انتقال فاضلاب همزمان با هفته دولت خبر داد.
اکبریان با اشاره به آغاز عملیات بازسازی ۲ هزار متر شبکه توزیع آب در محدوده خیابان ۱۷ شهریور و خیابانهای قنبری، ساعدی، امید و جاسبی گفت: این پروژه شامل اصلاح ۷۰۰ فقره انشعاب فعال و استفاده از لولههای چدن داکتیل با قطرهای ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیمتر است که به طور چشمگیری مشکلات ناشی از فرسودگی شبکه از جمله شکستگیهای مکرر، نشت آب و افت فشار را کاهش میدهد. هدف اصلی ما جلوگیری از هدررفت منابع آبی و افزایش کیفیت آب شرب شهروندان است.
وی افزود: با توجه به عمر بالای شبکههای موجود و بروز مشکلات متعدد، بازسازی این بخش از شبکه در اولویت قرار گرفت. اجرای این طرح همچنین از خسارات وارده به املاک مشترکین، بروز فرونشستهای موضعی و مشکلات بهرهبرداری جلوگیری میکند و پایداری شبکه را ارتقا میبخشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران همچنین به عملکرد یکساله بخش بهرهبرداری و توسعه شبکه فاضلاب از هفته دولت ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی، با انجام بیش از ۹۰۰ کیلومتر شستشو و ۱۰۰ کیلومتر ویدئومتری، ۸۵۰ دریچه آدمرو همسطحسازی، ۸۷۰ دریچه مرئیسازی و ۵۲۰ دریچه تعویض شده است. همچنین بیش از ۳۲۰۰ متر شبکه فاضلاب توسعه و بازسازی و ۴۸۰ انشعاب اصلاح شدهاند.
اکبریان در پایان تأکید کرد: این پروژهها و اقدامات بهعنوان بخشی از برنامههای توسعهای شرکت، نقش مهمی در بهبود خدماترسانی مطمئن، پایدار و با کیفیت ایفا میکند و با تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی، در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری خواهد رسید.
