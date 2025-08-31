استعمارگران با جنگ نتوانستند اسلام را شکست دهند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوارپور پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار بیان کرد: حوادث در حال وقوع یکی از مسائلی است که امروز باید مد نظر قرار داده شود.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان با بیان اینکه از دیرباز استعمار پیر نگاه ویژه ای به منطقه غرب آسیا داشته و یا مطامع ویژه ای در این منطقه دنبال می‌کردند، گفت: برنامه ریزی کردند اسلام را در اروپا و غرب آسیا که منشا زایش این حرکت الهی یعنی اسلام عزیز است سرکوب کنند.

وی ادامه داد: ۴۰۰ سال با اسلامی که در اروپا وجود داشت مبارزه و نهایتاً آن را شکست دادند، با جنگ نتوانستند اسلام را شکست دهند اما با راهکارهای دیگر از جمله جنگ فرهنگی این اقدام را انجام دادند.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان تصریح کرد: برای تسلط بر غرب آسیا و اسلام، رژیم صهیونسیتی را جعل کردند تا مطامع استعمار را در منطقه دنبال کنند، نقشه‌ای از بحر تا نهر تدوین کردند که تا منطقه خرمشهر ادامه دارد تا بتوانند اسلام را کامل سرکوب کنند.

سردار شاهوار پور با بیان اینکه غرب آسیا از نظر منطقه به عنوان قلب دنیا معروف است، اظهار کرد: منابع نفت و گاز و … وجود دارد که برای تسلط و اشراف بر این منافع به هرکاری دست زده و دست می‌زدند تا نفوذ خود را تثبیت کنند.

به گفته وی، دولت‌هایی که نفوذ مردمی نداشتند، تسلیم شدند.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان، یکی از مسائل مد نظر دشمن را ملت سازی اعلام و عنوان کرد: قصد دارند باور مردم را از بین ببرند که هرچه این کار را انجام دهند نمی‌توانند.

سردار شاهوار پور با تاکید بر اینکه امروز وضعیت ارتباطات نسبت به گذشته فوق العاده است و انفجار اطلاعاتی وجود دارد، بیان کرد: این سبب شده حرکت نظام سلطه و استکباری در بخش فضای روانی کند شود و دشمن هرچه تلاش کند در حوزه تکنولوزی آدم بکار بگیرد اما در مقابل جوامع ما شکست می‌خورند.

به گفته فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان، رژیم صهیونسیتی با ترور و کشتار خود را نگه داشته است.

سردار شاهوار پور تصریح کرد: امروز در حوزه روایت‌ها، گفته‌ها و نوشته‌ها باید جایگاه مظلومان یا صاحبان اصلی بشری که شایسته حاکمیت بر روی زمین هستند را بیان کنیم؛ در فلسطین می بی نم کودکان و زنان در بمب‌ها به شهادت می رسند لذا حاکمین مردم فلسطین هستند.

وی تاکید کرد: جایگاه و منزلت خبرنگاران ایجاد می‌کند که در جبهه حق باشند.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان اظهار کرد: خبرنگارها به‌دنبال این هستند که خط اول روایتگری برای آن‌هایی که در صحنه حضور ندارند باشند تا در جریان قرار گیرند و سیل سال ۹۸ نمونه بارز آن است.

سردار شاهوارپور ادامه داد: در حوادثی که در جنگ ۱۲ روزه پیش آمد نقش خبرنگاران بسیار برجسته بود، بسیاری از کارهای همکاران ما در خفا بود اما اقتدار را به دشمن نشان دادند.

به گفته وی، روایت جنگ ۱۲ روزه شاید به اندازه یک سال جنگ دفاع مقدس بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از خانواده شهید رستگار، شهید جعفر رحیمی، شهید امین پورجودکی، علی مرادی مکوندی تجلیل به عمل آمد. همچنین پوستر تمثال مستند راه عاشقی رونمایی شد.