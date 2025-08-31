علی محمد پاکدل‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتش‌سوزی کوه «سیه‌چل» ایلام پس از ۳۴ ساعت تلاش نیروهای مردمی و اعضای ستاد مدیریت بحران به طور کامل مهار شد.

وی بیان کرد: نیروهای منابع طبیعی و محیط‌زیست تا تثبیت کامل آتش‌سوزی و به منظور پایش و پیشگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش، در منطقه حضور خواهند داشت.

مدیرکل بحران استان ایلام ادامه داد: با توجه به وقوع این آتش‌سوزی در ساعات اولیه بامداد روز شنبه و توپوگرافی خشن منطقه، دسترسی دشوار، وزش باد، پوشش گیاهی انبوه و وجود کنده‌های نیمه‌سوز، مهار این آتش‌سوزی با چالش‌های زیادی مواجه بود.

وی تصریح کرد: عصر دیروز این آتش‌سوزی مهار شد اما بامداد امروز به علت سقوط کنده‌ها، مجدد شعله‌ور شد و با این وجود، نیروهای عضو ستاد مدیریت بحران تا صبح امروز در عملیات اطفاء حریق حضور داشتند و امروز جای خود را به نیروهای تازه نفس دادند.

وی گفت: بالغ بر ۲۰۰ نفر نیرو از سمن‌ها، منابع طبیعی، محیط زیست، مدیریت بحران، بسیج، هلال‌احمر، آتش‌نشانی و… در مهار این آتش‌سوزی مشارکت داشتند.

وی افزود: بخشی از انتقال نیروها و تجهیزات مورد نیاز با استفاده از دو فروند بالگرد هوانیروز و هلال‌احمر در دو روز متوالی صورت گرفت.

پاکدل نژاد عنوان کرد: لازم می‌دانم از تمام عزیزانی که طی دو شبانه روز گذشته در این عملیات حضور داشتند، عرض خدا قوت داشته باشم.