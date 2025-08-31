میکروذرات ضدچاقی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان این میکروذرات را به‌عنوان یک «درمان ساختاریافته و بدون دارو» برای چاقی می‌دانند که عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای فعلی دارد. یو وو یکی از مولفان پژوهش در این باره می گوید: مشاهده موش هایی با رژیم غذایی مملو از چربی که بدون هیچ نشانی از ناراحتی وزنشان کاهش می یابد، لحظه مهمی برای ما بود.

چاقی مفرط یک چالش سلامتی جهانی و چهارمین عامل اصلی مرگ و میر است. دلیل اصلی چاقی نیز مصرف بیش از حد چربی در رژیم غذایی است. هم اکنون درمان هایی مانند تغییر در سبک زندگی، داروهای خوراکی یا سماگلوتید و جراحی های مختلف برای مقابله با چاقی به کار گرفته می شود. با این وجود بیشتر آنها به کاهش وزن اندکی منجر می شود و ممکن است عوارض جانبی محدودی داشته باشند.

گروهی از محققان دانشگاه سیچوان چین به رهبری یو وو دانه هایی خوراکی و مبتنی بر گیاه را با ترکیب ویتامین ای و پلی فنول های چای سبز ابداع کردند که نانوساختارهایی با ثابت و زیست تجزیه پذیر را تشکیل می دهند و به طور موثر به چربی ها پیوند می خورند. محققان این میکروذرات را با آلژینات که نوعی فیبر دریایی است پوشاندند تا در برابر محیط اسیدی معده محافظت شوند.

هنگام خوردن این ذرات، پوشش محافظ فیبری در پاسخ به محیط کمتر اسیدی روده منبسط می‌شود و باعث می‌شود داخل ذرات به هم متصل شده و قطرات چربی موجود در غذا را به دام بیندازد. این فرآیند اجازه نمی دهد چربی ها جذب بدن شوند و در نهایت چربی های به دام افتاده به طور ایمن دفع می شوند.

برای آزمایش اثربخشی این میکروذرات، محققان به موش‌ها رژیم‌های مختلفی مانند رژیم معمولی، رژیم پرچرب بدون میکروذرات و رژیم پرچرب همراه با مصرف روزانه میکروذرات دادند. موش‌هایی که رژیم پرچرب همراه با میکروذرات داشتند، برخلاف سایر گروه‌ها، بیش از ۱۷٪ از وزن بدن خود را از دست دادند. همچنین، این موش‌ها بافت چربی کمتری داشتند و آسیب کمتری به کبدشان وارد شده بود. آزمایش‌های مدفوع نشان داد حیوانات مذکور چربی‌های هضم نشده بیشتری را دفع می‌کنند و هیچ نشانه‌ای از ناراحتی گوارشی مشاهده نشد.

وو در این باره می گوید: ما میکروذرات خوراکی و گیاهی ساخته‌ایم که مانند «مغناطیس چربی» در دستگاه گوارش عمل می‌کنند.