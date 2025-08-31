طراحی «سامانه تحریک عمقی مغز» بومی؛ جلوگیری از ارزبری ۴میلیون دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، عطاءاله پورعباسی گفت: این طرحها با رویکرد توسعه فناوریهای پیشرفته، تربیت نیروی انسانی متخصص، تقویت زیرساختهای پژوهشی و درمانی، و افزایش مشارکت بینالمللی طراحی و اجرا شدهاند و نقشی کلیدی در تحقق سیاستهای کلان کشور در حوزه سلامت، امنیت شناختی، و اقتصاد دانشبنیان ایفا میکنند.
به گفته وی درمیان این طرح ها، مرکز ملی «نخستیسانان» بهعنوان زیرساخت منحصر بهفرد در منطقه به پیشرفت ۸۵ درصدی رسیده است. این مرکز نقشی بیبدیل در پژوهشهای شناختی، نوروساینس، توسعه درمانهای نوین و مطالعه بیماریهای پیچیده مغزی ایفا میکند و طی آن، سالانه از خروج ۳۵ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری میشود.
پورعباسی با بیان اینکه مرکز ملی نخستیسانان بهعنوان نزدیکترین گونه به انسان در ساختار مغزی و رفتاری، نقش غیرقابل جایگزینی در تحقیقات شناختی، تولید داروهای نوین و آزمون فناوریهای پزشکی و درمانی دارد، خاطرنشان کرد: با راهاندازی این مرکز زنجیره مطالعات از سطح سلولی تا رفتار و درمان مهیا و ایران در مسیر خودکفایی علمی، توسعه درمانهای پیشرفته و قطع وابستگی به منابع خارجی گام بلندی برداشته است. این طرح همچنین با اشتغالزایی برای پژوهشگران سهم مهمی در توسعه اقتصاد دانشبنیان ایفا میکند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی همچنین اظهار داشت: در گامی دیگر با طراحی و ساخت سیستم تحریک عمقی مغز در کشورمان، زمینه برای ورود ایران به عرصه فناوریهای پیشرفته نورومدولاسیون فراهم شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: سامانه تحریک عمقی مغز (DBS)، بهعنوان یکی از پیشرفتهترین فناوریهای درمانی برای بیماریهایی مانند پارکینسون، افسردگی مقاوم به درمان و اختلالات حرکتی، در قالب طرحی فناورانه توسط نخبگان ایرانی طراحی شد.
وی گفت: با دستیابی به دانش فنی و توان طراحی این فناوری در داخل کشور، ایران در مسیر کاهش وابستگی، ارتقاء توانمندیهای پزشکی پیشرفته، و تجاریسازی دانش بومی گام مهمی برداشته است و پتانسیل جلوگیری از ارزبری معادل ۴ میلیون دلار در سال را دارد.
پورعباسی همچنین اظهار داشت: پیشرفت این دو طرح کلیدی، نماد بلوغ راهبردی سیاستهای کشور در حوزه فناوریهای شناختی و اثربخشی حمایتهای هدفمند معاونت علمی است و این اقدامات نه تنها موجب تقویت زیرساختها و ظرفیتهای ملی میشود، بلکه زمینهساز تثبیت جایگاه ایران بهعنوان مرجع علمی و فناورانه در منطقه در حوزه علوم شناختی خواهد بود.
