خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: سایت اردوی خبرگزاری مهر در حاشیه پیادهروی اربعین حسینی (ع) امسال، گفتگویی اختصاصی با «صابر ابو مریم» رئیس «بنیاد فلسطین» در پاکستان، درباره جایگاه مسئله فلسطین در اربعین، وضعیت امت اسلامی و نقش جبهه مقاومت انجام داده است که مشروح آن از نظر می گذرد؛
در پیادهروی اربعین حسینی، مسئله فلسطین تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفت؟
امسال در ایام اربعین امام حسین(ع) و مسیر پیادهروی نجف تا کربلا، مسئله فلسطین حضوری پررنگ داشت. در موکبها، بهویژه «موکب نداءالاقصی» در ستون ۸۳۳، علمای فلسطینی حضور داشتند و ضمن خدمت به زائران، درباره مظلومیت مردم فلسطین و آرمان آزادی قدس صحبت میکردند. در بسیاری از موکبها نیز نمایشگاههای عکس شهدا، تصاویر مقاومت و برنامههای فرهنگی با محوریت فلسطین برگزار شد.
این حضور گسترده نشان میدهد که اربعین فرصت بینظیری برای یادآوری پیام عاشورا است؛ پیامی که بر قیام علیه ظلم و حمایت از مظلوم تأکید دارد. در جهان امروز، ملت فلسطین مظلومترین ملت است و طرح آرمان آنان در این تجمع میلیونی، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است. خوشبختانه در اربعین امسال، راهپیمایی نمادینی از کربلا به سمت قدس برگزار شد. امیدواریم روزی فرا برسد که پس از زیارت و تجدید عهد با امام حسین(ع)، کاروانهای میلیونی اربعین از کربلا به سوی بیتالمقدس حرکت کرده و آزادی قدس را محقق سازند.
چه شباهتی میان محاصره امام حسین(ع) در کربلا و وضعیت امروز مردم فلسطین وجود دارد؟
قدرتهای استعماری جهان، بهویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس، امروز همان نقش یزیدیان در عاشورا را ایفا میکنند. این مسئله تاریخی را میتوان با واقعه کربلا مقایسه کرد؛ آن زمان در خیمههای یزیدیان آب، غذا و امکانات فراوان بود اما اجازه ندادند به امام حسین(ع) و یاران وفادارش برسد.
امروز نیز دولتهای استکباری و عوامل عرب و غیرعرب آنها همان سیاست ظالمانهای را دنبال میکنند که لشکر یزید در سال ۶۱ هجری دنبال می کرد. امروز در فلسطین مردم با گرسنگی و قحطی شهید میشوند در حالی که کشورهای اطراف همچون مصر، اردن، عربستان و ترکیه منابع غذایی و آب کافی در اختیار دارند، اما چیزی به فلسطین نمیرسد.
اخیراً نتانیاهو اظهاراتی درباره طرح «اسرائیل بزرگ» مطرح کرده است و پاکستان نیز بهشدت آن را محکوم کرده است. نظر شما در این باره چیست؟
واضح است که دولت آمریکا سالهاست در تلاش است کشورهای منطقه، بهویژه در غرب آسیا و جنوب آسیا را تجزیه کند. این طرح که ۲۵ سال پیش آغاز شد، امروز برای همه آشکار شده است. هدف اصلی آن تقسیم کشورهای عربی و غیرعربی به واحدهای کوچکتر، ایجاد بحرانهای مرزی و آبی و نیز دامن زدن به اختلافات فرقهای و قومیتی است.
آنچه امروز در سوریه مشاهده میکنیم، نتیجه همین طرح آمریکایی است که با نام خاورمیانه جدید معرفی شد؛ طرحی که میخواست منطقه را به قطعات کوچک تقسیم کرده تا رژیم صهیونیستی بر آن سیطره یابد. اما با وجود گذشت سالها، این طرح شکست خورده و همچنان ناکام مانده است.
دلیل اصلی ناکامی دشمن، مقاومت ملتها و جریانهای محور مقاومت است که در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و حتی سوریه حضور فعال دارند. نقش جمهوری اسلامی ایران در انسجامبخشی به این محور، کلیدی و تعیینکننده است. مقاومت ملتهای منطقه مانع اصلی تحقق این توطئهها بوده و به همین دلیل آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستهاند این نقشه شیطانی را عملی کنند و یقین داریم که این طرحها و اهداف پلید در آینده نیز با شکست مواجه خواهند شد.
نظر شما