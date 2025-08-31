به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله علی اصغری مجری طرح خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از پیشرفت این پروژه گفت: هم اکنون کیلومتر ۵۴ خط جایگزین انقال آب زیاران بیلقان هستیم که از شب گذشته آب به اینجا رسیده و امروز به میزان ۲۲۰۰ لیتر سهم به کرج رسیده است.

وی ادامه داد: در کیلومتر ۲۲ در اولین نقطه سهم آب هشتگرد و مهستان را در ۲۴ مرداد ماه به میزان ۳۰۰ لیتر در ثانیه تحویل دادیم.

مجری طرح انتقال آب زیاران خاطر نشان کرد: در نقطه دوم در کیلومتر ۵۴ یعنی تصفیه خانه شماره ۲ کرج که به میزان ۲۲۰۰ لیتر در ثانیه برای آب برای کرج از شب گذشته رسیده است و همکاران ما در حال تست و نشت‌گیری هستند و به همین میزان از خط قدیم به سهمیه آب تهران به میزان ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه اختصاص می‌دهیم و امیدواریم تا یک ماه آینده به نقطه پایانی یعنی آبگیر بیلقان برسیم.

به گفته وی این یک خط جایگزینی یعنی جایگزین خط ۳۰ ساله قبلی جایگزین خط قدیمی بتنی می‌شودو تغییری در میزان سهمیه سالانه تهران اتفاق نمی‌افتاد.

علی اصغری اضافه کرد: در حال حاضر به میزان ۲۵۰۰ لیتر در ثانیه به آب تهران اضافه شده که از خط قدیم تحویل داده می‌شود ولی نقطه پایانی ما به آبگیر بیلقان در ماه آینده خواهد رسید.

وی اضافه کرد: تهران مانند سابق تأسیسات خود را دارد و در دوران تنش آبی و خشکسالی خط جدید جایگزین خط قدیم می‌شود تا تنش آبی برطرف شود. اما در طولانی مدت نمی‌توان روی آن حساب باز کرد و یا اینکه تصور کنیم تهران دیگر مشکل آب ندارد و برطرف شده است بلکه باید همچنان مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در آب را رعایت کنیم.

به گفته وی تمام تجهیزات مورد استفاده برای این پروژه داخلی بوده است.

علی اصغری همچنین گفت در خرداد ماه ۱۱ کیلومتر لوله گذاری انجام شد که رکوردی محسوب می‌شود.