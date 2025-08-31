به گزارش خبرگزاری مهر، سید مالک حسینی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز جوار کارگاهی آموزش فنی و حرفهای شرکت زراعی دشت ناز در میاندورود با تاکید بر اهمیت آموزش مهارتهای عملی برای نیروی کار غیر دانشگاهی گفت که کمبود مهارت عملی یکی از چالشهای اصلی بازار کار کشور است.
وی ادامه داد: آموزشهای دانشگاهی بیشتر جنبه تئوریک دارد، در حالی که بخش غیر دانشگاهی نیازمند تخصص عملی و مهارتهای کاربردی است و این خلأ همواره در بازار احساس میشود.
فعالیت ۱۴۰ مرکز جوار کار در مازندران
حسینی افزود: در استان مازندران بیش از ۱۴۰ مرکز جوار کارگاهی فعال است و شمار مراکز مشابه در کشور به حدود ۴ هزار مرکز میرسد. در سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار گواهی حضور در دورههای آموزشی این مراکز صادر شده است که نشاندهنده گستردگی فعالیتها در حوزه آموزش مهارتی است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ویژگیهای مرکز دشت ناز گفت: استفاده از مدرسینی با تجربه عملی و تخصصی در همان مجموعه، انتقال مهارت و فرهنگ کار به دانشآموزان را تسهیل میکند و این مدل آموزشی میتواند بهرهوری نیروی کار را افزایش داده و به توسعه منابع انسانی کمک کند.
حسینی همچنین به دانشآموزان و خانوادهها توصیه کرد که در انتخاب رشته تنها به مسیر دانشگاهی فکر نکنند و آموزشهای مهارتی را جدی بگیرند، زیرا مسیرهای عملی و فنی میتواند فرصتهای شغلی بیشتری نسبت به تحصیلات دانشگاهی ایجاد کند.
وی درباره برنامه دولت برای هماهنگسازی آموزشها با نیاز بازار گفت: مکاتبهای با استانداران انجام شده و اطلاعات تقاضای نیروی کار در بخشهای صنعت، خدمات و کشاورزی جمعآوری میشود تا آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز واقعی بازار برنامهریزی گردد و این دادهها تا پایان شهریور ماه در سامانه ملی جستجوی شغل منتشر خواهد شد.
حسینی افزود: سامانه ملی جستجوی شغل، به عنوان پلتفرمی جامع، امکان برنامهریزی دقیق برای آموزش نیروی کار و شناسایی فرصتهای شغلی را در هر استان و رشته مهارتی فراهم میکند و به سازمانها و کارفرمایان کمک میکند تا نیاز به نیروی متخصص را به شکل بهینه مدیریت کنند.
وی در پایان تاکید کرد: اتصال آموزشهای مهارتی به نیاز واقعی بازار کار، علاوه بر افزایش بهرهوری، زمینه ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کرده و یکی از راهکارهای کلیدی دولت برای کاهش کمبود نیروی ماهر در بخشهای مختلف کشور است.
