ارائه بیش از ۱۵۸ هزار خدمت درمانی در پیاده روی اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فرهادی در نشست خبری هلالاحمر که ظهر یکشنبه در سالن جلسات هلالاحمر استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر تنها متولی رسمی بهداشت و درمان خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران است و در مراسم اربعین، این وظیفه بر اساس شرایط میان استانهای کشور تقسیم میشود. بر اساس جمعیت و امکانات هر استان، بخشی از خدمات به آنها سپرده شده و سطحبندی خدمات درمانی نیز مشخص میشود.
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلالاحمر قزوین عنوان کرد: در سالهای گذشته، درمانگاههای سطح دو با تیمهایی ۳۵ نفره در مسیر نجف تا کربلا مستقر بودند، اما امسال با لطف الهی و بهرهگیری از توان بالای تیم استان قزوین، موفق به تشکیل تیمی ۷۹ نفره شدیم. این ظرفیت موجب شد تا مسئولیت سه درمانگاه اصلی در نجف و کربلا به استان قزوین واگذار شود.
وی افزود: تیم هلالاحمر استان قزوین طی ۱۵ روز حضور در عراق، خدمات گستردهای به زائران ارائه داد و برای نخستینبار، استان قزوین بهعنوان جانشین عملیات درمانی ایفای نقش کرد.
این مسئول تأکید کرد: در این مدت، ۱۲ هزار و ۶۴۸ ویزیت پزشک عمومی، هزار و ۱۱۴ ویزیت پزشک متخصص، ۲۶ هزار و ۸۶۴ مورد کنترل فشار خون، سرمتراپی، دارودرمانی، نوار قلب، آتلگذاری و رسیدگی به بیماران گرمازده انجام شد و در مجموع، ۱۵۸ هزار و ۹۳۹ خدمت در سامانه ثبت شد.
فرهادی همچنین از واکسیناسیون ۶۳۹ نفر از ابتدای سال تا پایان مرداد خبر داد و گفت: داروخانه هلالاحمر تنها مرکز عرضه داروهای تخصصی و کمیاب در استان است که تاکنون پذیرای ۳۶ هزار و ۹۲۰ مراجعهکننده بوده است.
