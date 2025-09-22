حجتالاسلام برومند رازیانی، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت جمعی از فعالان فرهنگی و خیرین در استان کردستان، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۵۰۰ بسته لوازمالتحریر برای دانشآموزان مناطق حاشیهنشین و نیازمند شهرستان سنندج تهیه و آماده توزیع شده است.
وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از دانشآموزان کمبضاعت و ارتقای سطح آموزشی آنان صورت گرفته و امیدواریم این حرکت نیکوکارانه، علاوه بر تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان، به ایجاد انگیزه در آنان برای ادامه تحصیل و پیشرفت بیشتر کمک کند.
رازیانی ادامه داد: با توجه به اهمیت همکاریهای مردمی در طرحهای خیرخواهانه، ما از همکاری گسترده خیرین و نیکوکاران استان تشکر و قدردانی میکنیم و امیدواریم که این اقدامات به طور مستمر ادامه یابد و همواره شاهد سبقت در کارهای خیر و فرهنگی در استان باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، این نوع فعالیتها موجب دلگرمی دانشآموزان و خانوادههایشان شده و موجب تسهیل در روند تحصیل آنان گردد.
نظر شما