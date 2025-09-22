  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

اهدای ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌ای سنندج

سنندج- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان از اهدای بیش از ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان نیازمند شهرستان سنندج به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

حجت‌الاسلام برومند رازیانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت جمعی از فعالان فرهنگی و خیرین در استان کردستان، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، بیش از ۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌نشین و نیازمند شهرستان سنندج تهیه و آماده توزیع شده است.

وی افزود: این اقدام در راستای حمایت از دانش‌آموزان کم‌بضاعت و ارتقای سطح آموزشی آنان صورت گرفته و امیدواریم این حرکت نیکوکارانه، علاوه بر تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان، به ایجاد انگیزه در آنان برای ادامه تحصیل و پیشرفت بیشتر کمک کند.

رازیانی ادامه داد: با توجه به اهمیت همکاری‌های مردمی در طرح‌های خیرخواهانه، ما از همکاری گسترده خیرین و نیکوکاران استان تشکر و قدردانی می‌کنیم و امیدواریم که این اقدامات به طور مستمر ادامه یابد و همواره شاهد سبقت در کارهای خیر و فرهنگی در استان باشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید، این نوع فعالیت‌ها موجب دلگرمی دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان شده و موجب تسهیل در روند تحصیل آنان گردد.

