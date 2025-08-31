به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ناصر شهیدی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: قم همواره بهعنوان قطب معنوی و فرهنگی کشور دارای جایگاه ویژهای بوده، اما متأسفانه به دلیل نبود برنامهریزی جامع و جدی از سوی مسئولان استانی و محلی، در عرصه مباحث مهدوی نتوانستهایم اقدامات مؤثر و گستردهای در مقابله با فعالیتهای دشمنان انجام دهیم.
مدیر بنیاد مهدویت استان قم افزود: اگرچه سند ملی مهدویت با هدف ساماندهی و انسجامبخشی فعالیتهای مهدوی تدوین و رونمایی شده و دبیرخانه آن نیز در مسجد جمکران مستقر گردیده، اما این تلاشها تاکنون نتوانستهاند انتظارات را بهطور کامل برآورده کنند و سرعت لازم در پیشبرد برنامههای فرهنگی مهدوی حاصل نشده است.
شهیدی با اشاره به تأسیس بنیاد مهدویت در استانها از سال ۱۳۷۹ و نقش برجسته حجتالاسلام والمسلمین قرائتی در پیگیری این موضوع گفت: این بنیاد با دستور مقام معظم رهبری و به صورت مردمی شکل گرفت و در هر استان شورای سیاستگذاری ویژه مهدویت تشکیل شد. با این حال، در استان قم به دلیل فقدان دفتر فعال امام جمعه، برخی مشکلات و موانع در روند اجرایی برنامهها به چشم میخورد که نیازمند رفع جدی است.
مدیر بنیاد مهدویت استان قم به وضعیت برگزاری مراسم و جشنهای مرتبط با مناسبتهای مهدوی اشاره کرد و گفت: اگرچه مناسبتهایی مانند نیمه شعبان با شور و هیجان همراه است و توجهات به سمت مسجد مقدس جمکران جلب میشود، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد بسیاری از شهروندان قم از این جشنها و برنامههای بلوار پیامبر اعظم (ص) بهره کافی نمیبرند و نشاط و جریانسازی مهدوی در محلات و بخشهای مختلف شهر به شدت کمرنگ شده است و انتظار میرود جریان مهدویت در سطح شهر و بهویژه در محلات فعالتر شود و همه اقشار از این فرهنگ بهرهمند گردند.
وی همچنین به فاصله گرفتن نسل نوجوان از مفاهیم مهدویت اشاره کرد و افزود: متأسفانه نسل جوان امروز به دلایل مختلف از جمله مشکلات ناشی از دشمنیهای خارجی و مسائل داخلی کمتر با مفاهیم انتظار و مهدویت آشنا شده و این موضوع باعث غفلت روزافزون شده است و در مناسبتهایی مانند نهم ربیعالاول نیز برخی مراسم به انحراف رفته و ممکن است برای جوانان آسیبزا باشد.
شهیدی با دعوت از اصحاب رسانه برای توجه و تلاش بیشتر در نشر و ترویج مفاهیم مهدوی خاطرنشان کرد: رسانهها میتوانند نقش کلیدی در پررنگتر شدن یاد و فرهنگ امام عصر (عج) در جامعه ایفا کنند و این امر میتواند در مقابله با هجمههای دشمنان بسیار مؤثر باشد.
مدیر بنیاد مهدویت استان قم به تشریح برنامههای پیشبینیشده بنیاد مهدویت استان قم برای آغاز امامت امام عصر (عج) پرداخت و گفت: از مهمترین این برنامهها میتوان به برگزاری مسابقه ملی کتابخوانی «ما منتظریم»، صبحگاه مهدوی ویژه نیروهای نظامی و انتظامی با عنوان «عهد سربازی»، تولید مجموعه پوسترهای نمایشگاهی مهدویت با موضوع «در مسیر ارادهها و دشمن شناسی» و برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات مهدوی با همکاری انتشارات بنیاد در استانها اشاره کرد.
دبیر شورای سیاستگذاری مهدویت استان قم افزود: همچنین برنامههایی همچون تولید محصولات رسانهای با محور شعار سال، بستههای محتوایی تبلیغی ویژه نهم ربیعالاول، ویژهنامه «امان»، و برگزاری سلسله نشستهای معرفتی «ده گام منتظرانه» در ۱۰ مسجد شاخص استان از ۸ تا ۱۷ ربیعالاول با حضور اساتید بومی و اعزامی از قم نیز در دستور کار قرار دارد.
وی برنامههای دیگری مانند همکاری با نهادهای مردمی برای برگزاری اجتماعات مردمی در روز نهم ربیعالاول با محوریت تجدید عهد با امام عصر (عج)، اعزام کارشناسان و اساتید به مراکز استانها و شهرستانها، رونق بخشیدن به دعای ندبه در سطح شهر و برگزاری «اجتماع قلوب»، هماهنگی با صدا و سیما برای حضور کارشناسان و اجرای زیارت آل یاسین عصر جمعه در بقاع متبرکه را از دیگر اقدامات بنیاد برشمرد.
شهیدی همچنین به اجرای برنامههای فرهنگی نظیر نمایشگاه کتاب، سخنرانیهای بین خطبههای نماز جمعه، تقدیر از فعالان مهدوی استان و برنامههای ویژه کودکان و نوجوانان با عنوان «مهدیه کودک» و «پاتوق نوجوانانه» اشاره و بیان کرد: مشارکت مربیان و مبلغان در برنامه «ایدههای تبلیغی» با چهار محور جهت جریانسازی فرهنگی و برگزاری «پیادهروی طریق المهدی (ع)» در نهم ربیعالاول از ساعت ۱۶:۳۰ از عمود ۱۲ با پایان در میدان آل یاسین، از برنامههای شاخص این ایام هستند که تا پیش از اذان مغرب ادامه خواهند داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مهدویت استان قم با استفاده از ظرفیتهای مردمی، فرهنگی و رسانهای، تلاش دارد فرهنگ انتظار و مهدویت را بیش از پیش در دل جامعه نهادینه کند و این مهم جز با همراهی همه دستگاهها و مردم امکانپذیر نخواهد بود.
نظر شما