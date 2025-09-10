به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ‌زنی ساخت همزمان ۱۰ مسجد در ۱۰ نقطه تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران صبح امروز برگزار شد.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در این مراسم اظهار داشت: این افتخار برای ماست که در این روز پر سعادت گرد هم جمع شدیم تا یک بنیان جدید برای رشد معنوی و خدمت در منطقه ۱۸ بگذاریم. ما بنا داریم که جلسه‌ای برگزار کنیم تا کلنگ زنی مساجد را در یک انجام بدهیم. امروز نیز این مسجد کلنگ‌زنی می‌شود و ان‌شاءالله ماه‌به‌ماه بتوانیم این خدمت‌گذاری را ادامه دهیم.

شهردار تهران با اشاره به وضعیت سرانه مساجد در پایتخت گفت: سرانه‌های مسجد در تهران بسیار اندک است؛ سه منطقه تهران پوشش کامل دارند اما ۱۳ منطقه با کمبود سرانه مواجه هستند. ما موظفیم این کمبود را جبران کنیم و رفاه و آسایش مردم را ارتقا دهیم.

زاکانی همچنین از کمبود فضای سبز در برخی مناطق تهران سخن گفت و افزود: برخی مناطق از نظر فضای سبز نیز دچار کمبود هستند و ما وظیفه خود می‌دانیم که این موضوع را پیگیری کنیم. هدف ما افزایش هفت سرانه اصلی در تهران و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

وی با تأکید بر لزوم توسعه مجموعه‌های فرهنگی در کنار مساجد گفت: اگر زمین را دو برابر کنیم، باید خدمات فرهنگی پیرامون آن ساخته شود تا یک مجموعه فرهنگی در مدار مسجد شکل بگیرد. امیدواریم شهردار منطقه ۱۸ در این زمینه تلاش کند.

زاکانی از پیشرفت طرح‌های حمایتی برای مساجد خبر داد و تصریح کرد: برای ۳۱۵ مسجد، مصوبه امکان اعتباری داشتیم که ۱۶۵ مورد آن عملیاتی شده است. امیدواریم این خدمت اندکی که به خانه خدا انجام می‌دهیم، با مشارکت خود مردم، روزبه‌روز پرچم مساجد را برافراشته‌تر کند.

شهردار تهران آینده منطقه ۱۸ را درخشان توصیف کرد و گفت: منطقه ۱۸ آینده بسیار روشنی دارد و وضعیت امروز آن با آینده‌اش بسیار متفاوت خواهد بود. در پروژه‌های سال گذشته، ۶۶ درصد اقدامات ما پایین‌تر از خط انقلاب بوده است و در این دوره تلاش می‌کنیم مشکلات مردم را با مشارکت خودشان حل کنیم.

زاکانی با اشاره به وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه در پایتخت گفت: در واحدهای تکمیل‌شده، ۹۷ درصد پیشرفت داشته‌ایم و ۵ هزار و ۲۴۰ مورد تخریب جزئی داشتیم که ۹۹ درصد آن حل شده و مردم در حال زندگی هستند. ۲ هزار و ۵۰۵ خانه نیازمند بازسازی بودند که ۲ هزار و ۴۲۰ مورد تعیین تکلیف شده و تا ۵۰۰ میلیون تومان با خود مردم تسویه کرده‌ایم. ۵۹ واحد مقاوم‌سازی آغاز شده و ۸۸ درصد پیشرفت داشته‌اند. ۴۷۹ واحد تخریب و نوسازی شده که ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. برای اسکان موقت، ۵۷۵ خانواده نیازمند خانه بودند که ۵۲۸ واحد برای آن‌ها تأمین شده و ۹۲ درصد پیشرفت حاصل شده است.

وی همچنین از اقدامات شهرداری در حوزه اسکان اضطراری و جبران خسارات خبر داد و بیان کرد: هتل‌ها برای اسکان خانواده‌ها خالی شد؛ ۴۹۲ خانواده به هتل‌ها رفتند و ۲۲۱ خانواده از هتل‌ها خارج شدند. حدود ۱۰ روز پیش نیز مقرر شد خسارت لوازم داخل منازل پرداخت شود. شعار ما این بود که مردم جز در جنگ نباید آسیبی ببینند و اکنون ۹۵ درصد مشکلات مردم حل شده است.

زاکانی در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت مصرف آب در تهران گفت: در تهران یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب شرب مصرف می‌شود و وزارت نیرو اعلام کرده است که سرانه مصرف باید به ۱۳۰ لیتر در روز کاهش یابد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: تمام این مشکلات قابل حل است به شرط آنکه به سمت اقتصاد مقاومتی و مردمی حرکت کنیم. اگر مردم محور رفع مشکلات باشند، می‌توانیم تمامی مسائل کشور را حل کنیم.