کلنگ زنی دو طرح بزرگ اقتصادی در گچساران همزمان با سفر رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی در حاشیه برپایی میز خدمت در جمع نمازگزاران گچساران به دستاوردهای این شهرستان در هفته دولت اشاره کرد و گفت: در ایام هفته دولت، در شهرستان گچساران شاهد افتتاح و کلنگزنی ۹۵ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هستیم که از این تعداد، ۶۲ پروژه افتتاح و ۳۳ پروژه کلنگ‎زنی می‌شوند.

وی در حوزه اقتصادی نیز از بهره‌برداری از هشت پروژه اقتصادی با ۴۱۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار و اشتغالزایی برای ۲۰۷ نفر خبر داد و اظهار کرد: در حوزه طرح‌های خرد اقتصادی نیز حدود ۶۰۰ نفر از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند که بیش از ۸۹ میلیارد تومان تسهیلات به این بخش اختصاص یافته است.

کلنگ زنی دو طرح بزرگ اقتصادی در گچساران

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آماده‌سازی دو پروژه بزرگ اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۲۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: دو طرح بزرگ تولید لوله‌های بدون درز و مجتمع تولید شیشه با اشتغالزایی چهار هزار و ۳۳۸ نفر و سرمایه‌گذاری چهار هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان آماده شده‌اند که به دلیل سفر قریب‌الوقوع هیئت دولت، کلنگ‎زنی آنها به زمان سفر موکول شده است.

وی با تشکر از حوصله و حضور مردم، بیان کرد: مکاتبات مردم را با دقت بررسی و دستورات لازم را صادر خواهیم کرد و دستگاه‌های مربوطه باید پیگیری کنند تا هیچ مکاتبه‌ای بدون پاسخ نماند.

رحمانی با اشاره به یاد و خاطره همه شهدای عزیز، به ویژه شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر، شهدای خدمت، شهدای مقاومت، شهدای سلامت، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای انقلاب و به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: هفته دولت فرصتی برای بازخوانی فلسفه وجودی دولت دانست و خدا را شکر می‌کنیم که در چنین روزی توفیق زیارت شما عزیزان فراهم شد و هفته دولت، یادآور حماسه‌های بی‌بدیلی شهیدان والامقام رجایی و باهنر است؛ بزرگانی که نماد خدمت خالصانه، ساده‌زیستی و مردم داری بودند و این بزرگواران با خون خود نهال انقلاب را آبیاری کردند و الگوی جاودانه برای تمام دولتمردان و مدیران نظام بر جای گذاشتند.

مدیران به گونه‌ای عمل کنند که هیچ شهروندی احساس نکند با مراجعه به ادارات پاسخ دریافت نمی‌کنند

وی با تاکید بر لزوم پایبندی به اصول اخلاقی و اسلامی در نظام اداری، بیان کرد: اعتقاد داریم که هفته دولت فرصت مغتنمی است برای بازخوانی فلسفه وجودی دولت که همانا خدمت به مردم است و مدیران و کارکنان دولت، امانتداران ملت هستند و باید با صداقت، تدبیر و پرهیز از شعارزدگی در خدمت مردم باشند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت تکریم ارباب رجوع، افزود: مدیران و کارکنان ما باید به گونه‌ای عمل کنند که هیچ شهروندی احساس نکند حضور در ادارات برای او بدون پاسخ و بدون توجه است و باید ارباب رجوع این حس را داشته باشد که وقتی مراجعه می‌کند، بدون سفارش و شناخت قبلی، کارش در کمترین زمان ممکن حل می‌شود.

رحمانی بر لزوم اولویت‌بندی پروژه‌ها و توجه به بهره‌وری تأکید و خاطرنشان کرد: منابع و امکانات نداریم تا همه مشکلات را یکباره حل کنیم، اما باید با اولویت‌بندی پروژه‌هایی را اجرا کنیم که جمعیت بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهند.