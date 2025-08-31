  1. بین الملل
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۳

فون در لاین: طرح‌هایی برای استقرار نیروهای نظامی در اوکراین داریم

رئیس کمیسیون اروپا در سخنانی اعلام کرد: طرح‌های کاملاً دقیقی برای استقرار نیروهای نظامی به عنوان بخشی از تضمین‌های امنیتی پس از جنگ در اوکراین داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «اورزلا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا امروز یکشنبه در خصوص موضوع درگیری‌ها در اوکراین اعلام کرد: هیچ‌کس بیش از خود اوکراین خواهان صلح نیست و این کشور به ضمانت‌های امنیتی نیاز دارد.

رئیس کمیسیون اروپا در این ارتباط اضافه کرد: مهمترین ضمانت برای اوکراین، تقویت قابلیت‌های نظامی این کشور برای جلوگیری از هرگونه اقدام علیه آن است.

به گزارش فایننشال تایمز، «اورزلا فون در لاین» در ادامه گفت که پایتخت‌های اروپایی در حال کار بر روی «طرح‌های کاملاً دقیقی» برای استقرار نیروهای نظامی در اوکراین به عنوان بخشی از تضمین‌های امنیتی پس از جنگ هستند که از حمایت کامل توانایی‌های آمریکا برخوردار خواهد بود.

رئیس کمیسیون اروپا در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز گفت که یک «نقشه راه روشن» برای استقرارهای احتمالی نیروها وجود دارد.

فون در لاین گفت: تضمین‌های امنیتی بسیار مهم و کاملاً حیاتی هستند. ما یک نقشه راه روشن داریم و در کاخ سفید به توافق رسیده‌ایم… و این کار به خوبی پیش می‌رود.

