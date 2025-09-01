خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رضا اکبری: «آناهیتا خودرو ملاسرایی» دانش آموز اهل رشت که در کنکور امسال رتبه چهارم کنکور گروه هنر را از آن خود کرده از جمله فرزندان سرزمینمان است که با دعای خیر پدر و مادر و پدربزرگ و مادر بزرگش عاقبتش بخیر شد.

«بهروز خودرو ملاسرایی» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دخترم از ابتدا و در مقطع متوسطه تحصیلی در رشته علوم انسانی درس خوانده بود و انتظار داشتیم در گروه علوم انسانی هم در کنکور شرکت کند ولی در اواسط سال گذشته با توجه به علاقه‌ای که به هنر داشت نظرش برگشت و اصرار داشت که در گروه هنر کنکور بدهد.

وی ادامه داد: چون گیلان در رشته‌های زیر مجموعه هنر ظرفیت‌های لازم را ندارد و فرزندم در صورت قبولی باید در دانشگاه‌های تهران رشته مورد علاقه خود را دنبال می‌کرد ما مخالف بودیم و البته همچنان هم مخالف هستیم و دوست داریم فرزندمان در همین دانشگاه‌های گیلان ادامه تحصیل دهد.

پدر آناهیتا اضافه می‌کند: آناهیتا از کلاس سوم ابتدایی بدون اینکه زیر نظر استادی تعلیم ببیند نقاشی می‌کرد و کارهای او از همان زمان موجود است.

وی همچنین بیان کرد: شاید می‌توان گفت دخترم بخاطر ما به ناچار رشته انسانی را انتخاب کرده بود ولی در نهایت دوباره پشیمان شد و تصمیم گرفت، تلاش کرد و زحماتش هم به ثمر نشست.

وی با بیان اینکه دخترم حتی از تفریحات نیز دست کشیده بود گفت: آناهیتا به مدت ۹ ماه و روزانه بین ۸ تا ۱۲ ساعت در کلاس‌های مختلف انلاین حضور داشت و حتی جمعه‌ها که خانواده در منزل پدری جمع می‌شدیم او ماندن در خانه و درس خواندن در منزل را ترجیح می‌داد.

خودرو ملاسرایی در خاتمه گفت: خیلی خوشحالم که فرزندم به آنچه می‌خواست رسید و همچنان هم با وجود تاکید ما برای ادامه تحصیل در دانشگاه‌های گیلان او اصرار به این دارد که در تهران به آرزوهایش برسد و در نهایت اگر موفق نشویم نظرش را برگردانیم به خواسته‌اش احترام می‌گذاریم.

آناهیتا دختر ۱۹ ساله گیلانی که با کسب رتبه چهارم کنکور گروه هنر، نام استان را در میان برترین‌های کشور ثبت کرد، در خانواده‌ای معمولی و پرتلاش رشد یافته است. پدر خانواده با تحصیلات سیکل و فعالیت در شغل آزاد و مادر خانه‌دار با تحصیلات دیپلم، همواره پشتوانه‌ای محکم برای تحصیل و پیشرفت دخترشان بوده‌اند. این حمایت بی‌دریغ همراه با تلاش و پشتکار بی‌وقفه آناهیتا، میوه‌ای شیرین برای خانواده و افتخاری بزرگ برای استان گیلان به ارمغان آورد.