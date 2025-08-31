خوزستان در محاصره گرمای سوزان؛ شوش با ۴۹ درجه در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، موج گرمای بیامان همچنان خوزستان را در بر گرفته است. بر اساس گزارش ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۴، دمای هوا در بسیاری از شهرهای این استان به بیش از ۴۵ درجه سانتیگراد رسید. شوش با ثبت دمای ۴۹ درجه سانتیگراد گرمترین شهر استان بود و پس از آن رامشیر با ۴۸.۴ و اهواز و امیدیه با ۴۸.۲ درجه در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
سایر شهرها نیز از این گرمای سوزان بینصیب نماندند؛ آبادان و بستان هر دو ۴۷.۸ درجه، شادگان ۴۷.۴ درجه و ماهشهر و رامهرمز هر کدام ۴۷.۲ درجه را تجربه کردند. در این میان، دزپارت (دهدز) با ۳۷.۲ درجه خنکترین نقطه استان گزارش شد. این شرایط جوی، لزوم رعایت نکات ایمنی و مراقبتهای بهداشتی برای جلوگیری از گرمازدگی را بیش از پیش ضروری کرده است.
کارشناسان هواشناسی پیشبینی میکنند که گرمای شدید در روزهای آینده نیز در خوزستان ادامه داشته باشد و از شهروندان خواستهاند تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنند.
نظر شما