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۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۳۴

انبارکی خبر داد:

آغاز رزمایش گردان‌های واکنش سریع تنگستان همزمان با دهه فجر

آغاز رزمایش گردان‌های واکنش سریع تنگستان همزمان با دهه فجر

تنگستان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه شهرستان تنگستان از آغاز رزمایش گردان‌های واکنش سریع تنگستان همزمان با دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سروان  پاسدار سهراب انبارکی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری رزمایش گردان‌های واکنش سریع شهرستان تنگستان اظهار داشت: امروز همه وظیفه داریم بسیج را که مظهر قدرت مردمی انقلاب اسلامی است پشتیبانی کرده و زمینه‌های حضور موثر آن را در سطح جامعه فراهم سازیم.

وی با اشاره به کینه‌های دشمنان اسلام از نظام و انقلاب اسلامی بیان داشت: دشمنان انقلاب از حرکت عظیم مردم ما سیلی خورده‌اند و در تاریخ 33 ساله انقلاب به شیوه‌های مختلف عداوت و کینه خود را به اثبات رسانده و کمر همت به نابودی انقلاب بسته‌اند اما این بسیج مردمی بوده که توانسته در برابر این دسیسه‌های شوم مقاومت کند.

فرمانده سپاه شهرستان تنگستان ادامه داد: در شرایط کنونی دشمنان شکل تهاجمی خود به انقلاب اسلامی را تغییر داده و به شیوه براندازی نرم رو آورده‌اند لذا باید در این جنگ نیز ما با آمادگی و هوشیاری بتوانیم دشمن را شکست دهیم.

وی خاطرنشان ساخت: امروز باید حضور هرچه بیشتر بسیج در صحنه فراهم شود تا دشمنان بدانند در صورت هرگونه توطئه‌ای با اراده مردم به پا خواسته ایران روبرو خواهند شد.

انبارکی اظهار داشت: گردان‌های واکنش سریع بیت المقدس سپاه امام علی (ع) شهرستان تنگستان رزمایش باشکوه حضور و اقتدار خود را همزمان با 12 بهمن ماه برگزار می‌کنند.

وی اضافه کرد: گردان‌های واکنش سریع بیت المقدس در این رزمایش ضمن نمایش اقتدار و آمادگی دفاعی خود برای مقابله با هرگونه تهدیدات امنیتی، عملیات‌های آرام‌سازی، پاک‌سازی منطقه خود را آماده خواهند کرد.

سپاه حضوری باشکوه در مسائل فرهنگی و سازندگی کشور دارد

فرماندار شهرستان تنگستان نیز در این نشست سپاه و بسیج را از عوامل اقتدار کشور معرفی کرد و بیان داشت: حضور سپاه و بسیج به‌عنوان سرمایه‌های عظیم نظام مقدس اسلامی در تمامی عرصه‌ها مشهود است.

احمد جعفری نسب ضمن بیان اینکه سپاه همواره در مسائل فرهنگی و سازندگی کشور حضور باشکوهی داشته است، گفت: نمونه عینی حضور سپاه در عرصه سازندگی نظام  قرارگاه خاتم الانبیا است که در هموارکردن حرکت نظام به سمت پیشبرد اهداف نقش تاثیر گذاری داشته است.

وی افزود: دشمن بطور همه جانبه چه به لحاظ فرهنگی و چه اقتصادی قصد ضربه زدن به نظام رادارد، در این برهه از زمان بسیج می‌تواند نقش کلیدی و تاثیرگذار خود را در مقابله با دشمنان ایفا کند.

جعفری نسب خطاب به روسای ادارات شهرستان تنگستان بیان داشت: برگزاری هر چه با شکوه‌تر رزمایش با روحیه بسیجی و اخلاص همکاران امکان پذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: باید در مقابل تحریم‌ها و توطئه‌های دشمنان به نحوی عمل کرد تا به بهترین شکل ممکن رزمایش شهرستان تنگستان برگزار شود.

کد مطلب 1796980

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