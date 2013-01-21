به گزارش خبرنگار مهر، سروان پاسدار سهراب انبارکی عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری رزمایش گردان‌های واکنش سریع شهرستان تنگستان اظهار داشت: امروز همه وظیفه داریم بسیج را که مظهر قدرت مردمی انقلاب اسلامی است پشتیبانی کرده و زمینه‌های حضور موثر آن را در سطح جامعه فراهم سازیم.

وی با اشاره به کینه‌های دشمنان اسلام از نظام و انقلاب اسلامی بیان داشت: دشمنان انقلاب از حرکت عظیم مردم ما سیلی خورده‌اند و در تاریخ 33 ساله انقلاب به شیوه‌های مختلف عداوت و کینه خود را به اثبات رسانده و کمر همت به نابودی انقلاب بسته‌اند اما این بسیج مردمی بوده که توانسته در برابر این دسیسه‌های شوم مقاومت کند.

فرمانده سپاه شهرستان تنگستان ادامه داد: در شرایط کنونی دشمنان شکل تهاجمی خود به انقلاب اسلامی را تغییر داده و به شیوه براندازی نرم رو آورده‌اند لذا باید در این جنگ نیز ما با آمادگی و هوشیاری بتوانیم دشمن را شکست دهیم.

وی خاطرنشان ساخت: امروز باید حضور هرچه بیشتر بسیج در صحنه فراهم شود تا دشمنان بدانند در صورت هرگونه توطئه‌ای با اراده مردم به پا خواسته ایران روبرو خواهند شد.

انبارکی اظهار داشت: گردان‌های واکنش سریع بیت المقدس سپاه امام علی (ع) شهرستان تنگستان رزمایش باشکوه حضور و اقتدار خود را همزمان با 12 بهمن ماه برگزار می‌کنند.

وی اضافه کرد: گردان‌های واکنش سریع بیت المقدس در این رزمایش ضمن نمایش اقتدار و آمادگی دفاعی خود برای مقابله با هرگونه تهدیدات امنیتی، عملیات‌های آرام‌سازی، پاک‌سازی منطقه خود را آماده خواهند کرد.

سپاه حضوری باشکوه در مسائل فرهنگی و سازندگی کشور دارد

فرماندار شهرستان تنگستان نیز در این نشست سپاه و بسیج را از عوامل اقتدار کشور معرفی کرد و بیان داشت: حضور سپاه و بسیج به‌عنوان سرمایه‌های عظیم نظام مقدس اسلامی در تمامی عرصه‌ها مشهود است.

احمد جعفری نسب ضمن بیان اینکه سپاه همواره در مسائل فرهنگی و سازندگی کشور حضور باشکوهی داشته است، گفت: نمونه عینی حضور سپاه در عرصه سازندگی نظام قرارگاه خاتم الانبیا است که در هموارکردن حرکت نظام به سمت پیشبرد اهداف نقش تاثیر گذاری داشته است.

وی افزود: دشمن بطور همه جانبه چه به لحاظ فرهنگی و چه اقتصادی قصد ضربه زدن به نظام رادارد، در این برهه از زمان بسیج می‌تواند نقش کلیدی و تاثیرگذار خود را در مقابله با دشمنان ایفا کند.

جعفری نسب خطاب به روسای ادارات شهرستان تنگستان بیان داشت: برگزاری هر چه با شکوه‌تر رزمایش با روحیه بسیجی و اخلاص همکاران امکان پذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: باید در مقابل تحریم‌ها و توطئه‌های دشمنان به نحوی عمل کرد تا به بهترین شکل ممکن رزمایش شهرستان تنگستان برگزار شود.