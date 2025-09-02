  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

دستگیری زن و شوهر به اتهام سرقت طلا از دوستشان در تهران

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت پس از دستگیری زن و شوهر به اتهام سرقت طلا از دوستشان در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: شخصی به کلانتری مراجعه و اعلام کرد که چهار حلقه طلا و و جواهرات اش که قیمت بالایی نیز داشت به سرقت رفته است و همین طور اعلام کرد که در طول روز با دوستان خود رفت و آمد هایی داشته است.ماموران کلانتری ۱۳۸ جنت اباد برای پیگیری موضوع دست به کار شدند.

سرهنگ افشار در ادامه افزود: در ابتدا مأموران تحقیقات را بر روی دوستان شاکی آغاز کردند که متوجه تناقض در سخنان ۲ نفر از آنها که زن و شوهر بودند شدند و سپس با انجام بررسی‌های ویژه پلیسی متوجه شدند که همین زن و شوهر طلاهای دوستشان را سرقت کرده و به فروش رسانده اند. پس از اطمینان از این موضوع با هماهنگی مقام قضائی، متهمان دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: متهمان پس از مشاهده مدارک چاره‌ای جز اعتراف نداشتند و به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مقامات قضایی شدند.

سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: شهروندان حتماً این موضوع را در خاطر داشته باشند که طلا و اموال قیمتی خود را در صندق های امن نگه داری کنند و آنها را در دیدرس دیگران قرار ندهند تا از وقوع این چنین سرقت‌ها پیشگیری شود.

