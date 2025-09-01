حسین عطارچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند روبه‌رشد صنعت نوغان‌داری در گلستان اظهار کرد: در سال جاری، بیش از هشت هزار جعبه تخم نوغان میان حدود چهار هزار بهره‌بردار توزیع شد که نسبت به سال گذشته، رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: تولید پیله‌تر در استان گلستان طی این مدت به بیش از ۳۱۲ تُن رسیده که درآمدی بالغ بر ۱۳۵ میلیارد تومان برای کشاورزان به همراه داشته است.

‌ عطارچی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از این صنعت گفت: توسعه مراکز تخصصی نوغان‌داری، ارائه آموزش‌های نوین به بهره‌برداران، و حمایت از صنایع تبدیلی می‌تواند گلستان را به یکی از قطب‌های اصلی تولید ابریشم در کشور تبدیل کند.

وی نقش این صنعت را در حفظ اشتغال در مناطق روستایی و جلوگیری از مهاجرت معکوس مهم دانست و خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی مدون و حمایت مستمر، می‌توان نوغان‌داری را به یکی از پایه‌های اقتصاد روستایی استان تبدیل کرد.