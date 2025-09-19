به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی شامگاه جمعه در بین خبرنگاران با اشاره به پیشرفتهای صورتگرفته در حوزه تسهیل مجوزها و واگذاری اراضی، گفت: از ۱۴ مورد درخواستی، ۵ مورد مجوز لازم را دریافت کردهایم و بسیاری از مجوزهای باطلشده و بلااستفاده نیز تعیین تکلیف شدهاند که این اقدام موجب آزادسازی منابع آبی و اراضی برای اجرای پروژههای جدید شده است.
وی افزود: در حوزه امور اراضی، اقدامات مهمی برای سادهسازی فرآیندها انجام شده است. با همکاری استانداری و برگزاری جلسات مرتبط با مجمع عمومی اراضی، مسیر واگذاری زمین برای توسعه پروژههای اقتصادی در استان هموارتر شده است.
هزارجریبی با اشاره به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ادامه داد: در بخش برق و انرژی خورشیدی، روند صدور مجوزها و واگذاری زمین با سرعت و دقت بیشتری دنبال میشود؛ بهطوریکه در برخی موارد جلسات متعدد برای تسریع کار برگزار شده و نتایج قابلتوجهی بهدست آمده است.
وی همچنین از آغاز یک طرح بزرگ پرورش دام خبر داد و گفت: در بخش دامپروری، مجوز راهاندازی یک مرکز پرورش گاو شیری با ظرفیت پنج هزار رأس صادر شده است. این پروژه توسط بخش خصوصی و از محل فروش اموال این شرکت در خارج از کشور تأمین مالی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر تقویت ارتباط با مسئولان استانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سطح تعاملات استانی با نمایندگان و مدیران محلی را حدود ۶۰ درصد افزایش دادهایم که این موضوع تأثیر مثبتی در پیشبرد اهداف توسعهای جهاد کشاورزی داشته است.
