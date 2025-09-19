  1. استانها
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۵

تسهیل واگذاری اراضی و صدور مجوزها برای پروژه‌های اقتصادی در گلستان

گرگان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان از تسهیل فرآیند صدور مجوزها و واگذاری اراضی برای پروژه‌های اقتصادی و کشاورزی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی شامگاه جمعه در بین خبرنگاران با اشاره به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه تسهیل مجوزها و واگذاری اراضی، گفت: از ۱۴ مورد درخواستی، ۵ مورد مجوز لازم را دریافت کرده‌ایم و بسیاری از مجوزهای باطل‌شده و بلااستفاده نیز تعیین تکلیف شده‌اند که این اقدام موجب آزادسازی منابع آبی و اراضی برای اجرای پروژه‌های جدید شده است.

وی افزود: در حوزه امور اراضی، اقدامات مهمی برای ساده‌سازی فرآیندها انجام شده است. با همکاری استانداری و برگزاری جلسات مرتبط با مجمع عمومی اراضی، مسیر واگذاری زمین برای توسعه پروژه‌های اقتصادی در استان هموارتر شده است.

هزارجریبی با اشاره به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ادامه داد: در بخش برق و انرژی خورشیدی، روند صدور مجوزها و واگذاری زمین با سرعت و دقت بیشتری دنبال می‌شود؛ به‌طوری‌که در برخی موارد جلسات متعدد برای تسریع کار برگزار شده و نتایج قابل‌توجهی به‌دست آمده است.

وی همچنین از آغاز یک طرح بزرگ پرورش دام خبر داد و گفت: در بخش دامپروری، مجوز راه‌اندازی یک مرکز پرورش گاو شیری با ظرفیت پنج هزار رأس صادر شده است. این پروژه توسط بخش خصوصی و از محل فروش اموال این شرکت در خارج از کشور تأمین مالی خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر تقویت ارتباط با مسئولان استانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سطح تعاملات استانی با نمایندگان و مدیران محلی را حدود ۶۰ درصد افزایش داده‌ایم که این موضوع تأثیر مثبتی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای جهاد کشاورزی داشته است.

