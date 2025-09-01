برگزاری سه برنامه محوری در همدان همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری

حجت‌الاسلام روح‌الله رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار کرد: همزمان با این روز و ایام، برنامه‌های عزاداری و سوگواری در سطح شهرستان همدان برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان با بیان اینکه این برنامه‌ها در نقاط مختلف شهرستان همدان، شهرها، روستاها و سایر مناطق برگزار خواهد شد، گفت: این برنامه‌ها با همت هیئت‌های مذهبی و مشارکت مردمی اجرا می‌شود.

رستمی با اشاره به اینکه برنامه‌های عزاداری در تمامی هیئت‌های مذهبی شهرستان برگزار خواهد شد، افزود: سه برنامه محوری در امامزاده عبدالله، امامزاده یحیی و همچنین حسینیه امام خمینی همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: برنامه‌های حسینیه امام به همت مکتب امام زمان برگزار خواهد شد که شامل مراسم عزاداری و سوگواری ویژه امام حسن عسکری (ع) و همچنین برگزاری مسابقه قرآنی بین حافظان و قاریان قرآن کریم خواهد شد.

وی افزود: امام حسن عسگری (ع)، مظلوم‌ترین امام در میان دیوارهای سخت‌گیرانه‌ی خلافت عباسی بود که با صبر و سکوت، با علم و اخلاق، با تربیت یاران خاص، راه را برای غیبت فرزندش، حضرت مهدی (عج) هموار ساخت.

رستمی تصریح کرد: این امام همام در زندان‌های سیاسی، در زیر نگاه‌های سنگین مأموران، چراغ هدایت را خاموش نکرد و دل‌های مؤمنان را به نور ولایت روشن ساخت.

وی افزود: شهادت امام حسن عسگری (ع)، نه فقط پایان یک زندگی، بلکه آغاز مرحله‌ای حساس در تاریخ تشیع بود؛ مرحله‌ای که شیعه باید بدون حضور ظاهری امام، با تکیه بر عقل، علم و عشق، راه را ادامه دهد.

