به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موالی‌زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان از آمادگی برای افتتاح فضاهای آموزشی جدید همزمان با آغاز سال تحصیلی خبر داد.

وی اظهار کرد: پروژه‌هایی که از جمله یکی از آن‌ها با حضور رئیس‌جمهور در بهمن‌ماه گذشته کلنگ‌زنی شد، از ابتدای مهر در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

موالی‌زاده با اشاره به اولویت برچیده شدن مدارس سنگی و فرسوده، افزود: برنامه‌ریزی برای جایگزینی مدارس غیراستاندارد انجام شده و تفاهم‌نامه‌ای با سپاه برای توسعه فضاهای آموزشی منعقد شده است. همچنین خیران مدرسه‌ساز به‌عنوان اعضای ثابت شورای آموزش و پرورش حضور دارند تا از ظرفیت آن‌ها به‌طور کامل بهره‌برداری شود.

وی با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های مختلف، اظهار کرد: اعتبارات استانی، مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و مشارکت خیران باید در خدمت نهضت توسعه عدالت آموزشی قرار گیرد تا این حرکت به‌صورت جهشی پیش رود و هیچ دانش‌آموزی از تحصیل بازنماند.

استاندار خوزستان درباره مشکل قطعی برق در برخی مدارس توضیح داد: این مسئله به ساختار ملی دیسپاچینگ برق مربوط است، اما پیگیری‌های لازم انجام شده و امیدواریم تا مهرماه این مشکل برطرف شود.

موالی‌زاده در پایان با تبریک به سه دانش‌آموز خوزستانی که در کنکور سراسری ۱۴۰۴ رتبه‌های تک‌رقمی کسب کردند، گفت: این موفقیت‌ها افتخاری برای استان است. از این دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان قدردانی می‌کنیم و امیدواریم شاهد افزایش رتبه‌های برتر در سال‌های آینده باشیم.