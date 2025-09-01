  1. سیاست
آیت‌الله آملی‌لاریجانی شهادت جمعی از مقامات یمن را تسلیت گفت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی، شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن را تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور پیامی شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرای دولت یمن را تبریک و تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت احمد غالب ناصر الرهودی نخست وزیر کشور یمن به همراه جمعی از وزرا و مقامات دولت مردمی یمن در حمله ناجوانمردانه و تجاوزکارانه رژیم غاصب و جنایت پیشه صهیونیستی موجب تأسف و تالم مسلمانان و تمامی آزادگان جهان گردید و بیش از گذشته ماهیت تروریستی و خوی درندگی این رژیم جنایتکار و حامیان آن را آشکار نمود.

اینجانب ضمن محکومیت این جنایت فجیع، شهادت این اسوه‌های مقاومت را به رهبر مجاهد انصارالله آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، دولت و مردم مقاوم و قهرمان یمن و خانواده‌های این شهدا گرانقدر تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

از خداوند متعال علو درجات شهدای مظلوم یمنی و نصرت الهی را برای مجاهدین راه حق مسئلت دارم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

اكرم سادات حسيني شبستري

