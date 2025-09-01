الحاق ۲۰۶۴ هکتار زمین برای نهضت ملی مسکن در شمال سیستان و بلوچستان

مهدی پارسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تأمین زمین در تحقق اهداف کلان حوزه مسکن، گفت: الحاق ۲۰۶۴ هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در شمال سیستان و بلوچستان، نقش اساسی و زیربنایی در فراهمسازی بستر مناسب برای احداث واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن دارد و یکی از اقدامات راهبردی در جهت تحقق سیاستهای دولت در بخش مسکن محسوب میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: برنامهریزی برای این اراضی بهگونهای انجام شده است که صرفاً به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمیشود بلکه توسعه زیرساختها، خدمات عمومی، امکانات رفاهی و ایجاد دسترسیهای مناسب شهری نیز در طرح دیده شده تا سکونتپذیری، پایداری و کیفیت زندگی در این مناطق جدید تضمین شود.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی وزارت راه و شهرسازی در این خطه مبتنی بر عدالت فضایی و تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار است، تصریح کرد: الحاق این اراضی بخشی از نقشه راه دولت برای توزیع متوازن امکانات، کاهش نابرابریهای شهری و ایجاد فرصتهای برابر برای سکونت و توسعه در نقاط مختلف استان است.
پارسی با تاکید بر نقش کلیدی تأمین زمین در سرعتبخشی به پروژههای ساختوساز، اظهار داشت: اداره کل راه و شهرسازی استان تأمین زمین را به عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت طرح نهضت ملی مسکن با جدیت دنبال میکند و در همین راستا گامهای مؤثری در سطح استان برداشته شده است.
نظر شما