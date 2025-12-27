  1. استانها
  2. سمنان
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

کشف تنباکوی خارجی قاچاق در شاهرود؛ اتوبوس عبوری توقیف شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از انجام ماموریت کشف تنباکو خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا اتوبوس عبوری حاوی کالای قاچاق توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود با قدردانی از عملکرد مأموران ایست بازرسی شهرستان، اظهار داشت: فعالیت مستمر این مأموران مانع از انتقال مصادیق انواع قاچاق در شهرستان شده است.

وی ادامه داد: در راستای همین مأموریت و احساس مسئولیت ذاتی مأموران به اتوبوس عبوری یکی از محورهای مواصلاتی شاهرود مشکوک شده و دستور بازرسی آن صادر شد.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه اتوبوس از مشهد حرکت و عازم پایتخت بود، ابراز داشت: در بازرسی جعبه بغل خودرو کالای قاچاق مورد شناسایی قرار گرفت.

شائینی از کشف یک هزار و ۶۰۰ بسته تنباکو خارجی قاچاق در این اتوبوس عبوری خبر داد و تصریح کرد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر چهار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا اتوبوس توقیف و از ادامه حرکت بازماند، افزود: راننده نیز دستگیر و پرونده او برای ادامه سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

