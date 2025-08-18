«مکانیسم ماشه» ابزاری برای ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیررضا اعطاسی، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به اینکه بخش عمده مکانیسم ماشه فشار روانی و سیاسی است، گفت: مکانیسم ماشه بیش از هر چیز، ابزار مدیریت انتظارات و فشار روانی است تا یک تهدید اقتصادی واقعی. اقتصاد ایران سال‌هاست که زیر سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی قرار دارد و عمده تحریم‌ها پیشاپیش فعال بوده‌اند.

اعطاسی بیان کرد: آنچه امروز بیش از تحریم‌های جدید اهمیت دارد، تلاش برای شکل‌دهی به یک فضای روانی و سیاسی تازه علیه کشور است؛ فضایی که هدف آن افزایش انتظارات تورمی و تقویت جو نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی و مردم است.

این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: در چنین شرایطی، کارکرد واقعی مکانیسم ماشه نه در افزودن بار حقوقی یا حتی عملی به تحریم‌ها، بلکه در ایجاد نوعی جنگ اعصاب و بی‌ثباتی ادراکی است.

وی افزود: غرب می‌کوشد از این اهرم برای بازتعریف زمین بازی و بازسازی اجماع شکننده بین‌المللی بهره بگیرد، اما نباید فراموش کرد که با توجه به تجربه سال‌های اخیر، تاب‌آوری اقتصاد و جامعه ایران بیش از آن چیزی‌ست که با یک ابزار نمادین، دستخوش فروپاشی شود.

اعطاسی با اشاره به اینکه افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی تأثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران را از بین خواهد برد، گفت: افزایش هدفمند ذخایر طلای بانک مرکزی، دقیقاً برای مواجهه با همین سناریوهاست.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: طلا یک دارایی بین‌المللی و ضدتحریم است که در شرایط محدودیت ارزی، می‌تواند نقش لنگر ثبات و پشتوانه سیاست‌های ارزی را بازی کند. وقتی ابزارهای مرسوم مالی به واسطه فشارهای خارجی محدود می‌شوند، قدرت مانور بانک مرکزی در بازار ارز با تکیه بر ذخایر طلا به‌شکل معناداری افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: در واقع، هرچند مکانیسم ماشه می‌تواند به صورت موقت شوک روانی یا نوسان ارزی ایجاد کند، اما وجود ذخایر طلا به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که در برابر موج‌های هیجانی مقاومت کند و مانع از بروز بحران ارزی شود. به شرط آنکه این منابع با مدیریت حرفه‌ای، شفافیت عملیاتی و سیاست‌گذاری سنجیده به کار گرفته شود؛ در غیر این صورت، هیچ پشتوانه‌ای حتی طلا هم مصونیت نمی‌آورد.

اعطاسی گفت: مدیریت موفق بازار ارز در بحران کوتاه‌مدت مانند جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که بانک مرکزی ابزارهای لازم برای کنترل هیجانات اولیه را در اختیار دارد. اما تفاوت بنیادین مکانیسم ماشه با بحران‌های منطقه‌ای این است که دامنه انتظارات منفی و افق بی‌ثباتی در این شرایط، عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. در شرایطی که مکانیسم ماشه فعال شود، شاهد فشار روانی مستمر و فرسایشی خواهیم بود که مدیریت بازار ارز را پیچیده‌تر می‌سازد.

این تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: در چنین فضایی، علاوه بر تزریق منابع ارزی و طلایی، باید یک استراتژی ارتباطی شفاف و اعتمادآفرین در پیش گرفت؛ به‌گونه‌ای که انتظارات تورمی و رفتار سفته‌بازانه را از بازار دور کند. همچنین بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی – همچون قراردادهای آتی و اوراق مبتنی بر طلا – می‌تواند نقش مکملی در تثبیت بازار ایفا کند.

اعطاسی در پایان تأکید کرد: در نهایت، تجربه موفق گذشته راهنمای سیاست‌گذار خواهد بود، اما موفقیت در مواجهه با مکانیسم ماشه نیازمند رویکردی هوشمندانه، پیش‌دستانه و مبتنی بر جلب اعتماد عمومی است.