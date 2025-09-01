  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

«ایرج صغیری» درگذشت

بوشهر- بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس بوشهری دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج صغیری متولد اول آذر ۱۳۲۵ در بوشهر بازیگر، کارگردان، نمایشنامه‌نویس و داستان‌نویس ایرانی است.

این هنرمند که به عنوان پدر تئاتر بوشهر شناخته می‌شود، با بازی در نقش ابوذر در تئاتری که با همکاری داریوش ارجمند و نظارت علی شریعتی در دانشگاه فردوسی و حسینیه ارشاد اجرا شد، توانست مهارت خود را به نمایش بگذارد و به محبوبیت دست یابد.

نمایشنامه «قلندرخانه» از آثار او به عنوان اثر شایسته تقدیر بیستمین دوره جایزه کتاب فصل شناخته شد.

کارگردانی فیلم سفر غریب و نمایش‌های محپلنگ، شب شولای عبدالرحمان، خالو نکیسا، بنات النعش، یوز پلنگ و خلخال شوم از دیگر آثار اوست.

