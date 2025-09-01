  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

اهدای ۳۱۱ واحد خون در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در اصفهان

اهدای ۳۱۱ واحد خون در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) در اصفهان

اصفهان - مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) ۳۱۱ واحد خون در استان اصفهان اهدا شد.

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در روز دوشنبه دهم شهریور که مصادف با سالروز شهادت امام یازدهم بود، ۳۸۷ نفر از اهداکنندگان خون به دو مرکز اهدای خون خواجو در شهر اصفهان و پایگاه انتقال خون کاشان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۱۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی افزود: ذخیره خون استان اصفهان در شرایط کنونی ۲۶۶۱ واحد معادل ۶/۵۴ روز است، در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون به روز، هشت روز به شمار می‌رود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: مردم استان می‌توانند با مراجعه به یکی از ۱۱ مرکز اهدای خون در سطح استان، یاریگر بیماران نیازمند در مراکز درمانی باشند.

کد خبر 6576682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها