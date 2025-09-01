هوای خوزستان در وضعیت هشدار؛ ۳ شهر در وضعیت بنفش

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۱ صبح امروز (دوشنبه، ۱۰ شهریور)، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهرهای دزفول با ۲۵۲، هویزه با ۲۳۱ و اهواز با ۲۲۳ در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) قرار گرفت. این شرایط میتواند برای تمامی گروههای سنی خطرناک باشد و توصیه میشود شهروندان از حضور در فضای باز خودداری کنند.
همچنین، شهرهای بهبهان با شاخص ۱۷۲، اندیمشک ۱۷۰، سوسنگرد ۱۶۵، شوش ۱۶۴ و هندیجان ۱۶۲ در وضعیت ناسالم برای تمامی گروههای سنی (قرمز) گزارش شدهاند. در این شرایط، افراد باید فعالیتهای خارج از منزل را به حداقل برسانند.
در شهرهای رامهرمز با شاخص ۱۴۵، ماهشهر ۱۳۷ و خرمشهر ۱۲۶ نیز کیفیت هوا ناسالم برای گروههای حساس (نارنجی) اعلام شده است که میتواند برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای تنفسی مشکلساز باشد.
مسئولان از شهروندان خواستهاند تا با رعایت نکات ایمنی، از جمله استفاده از ماسک و کاهش تردد در فضای باز، از سلامت خود محافظت کنند.
نظر شما