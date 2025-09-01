یک مدیرکل و یک دستیار استانداری خوزستان منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده با صدور حکمی مصطفی یکتاسرشت را به عنوان مشاور و سرپرست اداره‌کل حوزه استاندار منصوب کرد. یکتاسرشت، دارای مدرک دکتری سازه‌های آبی از دانشگاه شهید چمران اهواز از نیروهای اصلاح‌طلب و حامی دولت چهاردهم است. وی پیش‌تر به عنوان کارشناس ارشد دفتر فنی استانداری خوزستان، عضو سازمان نظام مهندسی و کارشناس ارشد هیدرولیک فعالیت داشته است.

در حکمی دیگر، محمد حری به عنوان مشاور و دستیار ارشد استاندار خوزستان منصوب شد. حری سوابقی نظیر مدیرکل پدافند غیرعامل، مدیرکل تحول اداری، مدیرکل حوزه استاندار و فرماندار بهبهان را در کارنامه خود دارد.