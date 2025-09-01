  1. بین الملل
پوتین: روسیه و ایران در تماس مداوم هستند+ فیلم

رئیس‌جمهور روسیه در نشست مشترک با هیئت ایرانی به ریاست پزشکیان در حاشیه اجلاس شانگهای تأکید کرد که مسکو و تهران درباره تحولات بین المللی از جمله برنامه هسته‌ای ایران در تماس مداوم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه بیست و پنجمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در چین، با مسعود پزشکیان همتای ایرانی خود دیدار کرد.

پوتین در دیدار با پزشکیان از او خواست که سلامش را به مقام معظم رهبری برساند و تأکید کرد که اهمیت زیادی برای دوستی نزدیک با ایران قائل است.


 

رئیس جمهور روسیه سپس در نشست مشترک با هیئت ایرانی به ریاست پزشکیان گفت: روسیه و ایران درباره جنبه های مختلف دستور کار بین المللی از جمله برنامه هسته ای ایران در تماس مداوم هستند.

پوتین همچنین تأکید کرد که حجم مبادلات تجاری متقابل بین روسیه و ایران در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، ۱۱.۴ درصد افزایش یافته است.

وی درباره همکاری های آموزشی بین دو کشور هم خاطرنشان کرد: دانشجویان ایرانی بیشتری در حال انتخاب تحصیل در روسیه هستند. تعداد آنها در پنج سال گذشته سه برابر شده است و اکنون ۹۱۱۰ شهروند ایرانی در روسیه مشغول به تحصیل هستند.

