  1. استانها
  2. اصفهان
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

افتتاح پروژه‌های عمرانی در روستای بقم با اعتبار ۶۵۰ میلیون تومان

اردستان-پروژه‌های عمرانی در روستای بقم با سرمایه‌گذاری ۶۵۰ میلیون تومان همزمان با بزرگداشت هفته دولت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌های عمرانی در روستای بغم اردستان با هدف بهبود کیفیت زندگی ساکنان و توسعه زیرساخت‌های ضروری به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دولت و گرامیداشت هفته دولت با حضور محسن حیدری، سرپرست فرمانداری شهرستان اردستان افتتاح شد.

محمدتقی کیانی، بخشدار مرکزی اردستان عصر امروز در این خصوص گفت: پروژه‌های مذکور شامل اجرای بلوک فرش به مساحت ۴۰۰ مترمربع به ارزش ۲۴۰ میلیون تومان، نصب سیستم پایش تصویری با هزینه ۷۰ میلیون تومان و ارتقا روشنایی معابر با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: هدف از این اقدامات، بهبود خدمات عمومی و ایجاد فضایی امن و مناسب برای زندگی ساکنان است.

بخشدار مرکزی اردستان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح‌ها، امید است که گام‌های مؤثری در راستای آبادانی و توسعه روستاهای منطقه برداریم و زندگی بهتری را برای ساکنان به ارمغان آوریم.

در این مراسم، فرماندار و بخشدار به موارد و مشکلات مردم پرداخته و بر اهمیت ارائه راهکارهای مؤثر برای رفع نیازهای آن‌ها تأکید کردند.

این پروژه‌ها نمایانگر عزم و اراده مسئولان برای ارتقا کیفیت زندگی در روستاها و پاسخگویی به نیازهای جامعه محلی است.

