به گزارش خبرنگار مهر، پروژه‌های عمرانی در روستای بغم اردستان با هدف بهبود کیفیت زندگی ساکنان و توسعه زیرساخت‌های ضروری به مناسبت بزرگداشت یاد و خاطره شهدای دولت و گرامیداشت هفته دولت با حضور محسن حیدری، سرپرست فرمانداری شهرستان اردستان افتتاح شد.

محمدتقی کیانی، بخشدار مرکزی اردستان عصر امروز در این خصوص گفت: پروژه‌های مذکور شامل اجرای بلوک فرش به مساحت ۴۰۰ مترمربع به ارزش ۲۴۰ میلیون تومان، نصب سیستم پایش تصویری با هزینه ۷۰ میلیون تومان و ارتقا روشنایی معابر با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان است.

وی افزود: هدف از این اقدامات، بهبود خدمات عمومی و ایجاد فضایی امن و مناسب برای زندگی ساکنان است.

بخشدار مرکزی اردستان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح‌ها، امید است که گام‌های مؤثری در راستای آبادانی و توسعه روستاهای منطقه برداریم و زندگی بهتری را برای ساکنان به ارمغان آوریم.

در این مراسم، فرماندار و بخشدار به موارد و مشکلات مردم پرداخته و بر اهمیت ارائه راهکارهای مؤثر برای رفع نیازهای آن‌ها تأکید کردند.

این پروژه‌ها نمایانگر عزم و اراده مسئولان برای ارتقا کیفیت زندگی در روستاها و پاسخگویی به نیازهای جامعه محلی است.