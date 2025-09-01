  1. استانها
ثبت ۱۰ هزار شغل بیمه‌محور در یک سال گذشته در استان اردبیل

اردبیل - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: طی یک سال فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار شغل طرح‌محور و بیمه‌محور در استان اردبیل ایجاد و ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اردبیل با بیان اینکه برای ایجاد این میزان اشتغال افزون بر ۲۷ هزارمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده، اظهار کرد: این اشتغال از محل افتتاح ۲۶۰ طرح طی یک سال اخیر، بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی در هفته دولت و فعال‌سازی ۳۴ واحد نیمه‌فعال تولیدی به ثبت رسیده است.

وی افزود: فعالیت ۵ هلدینگ بزرگ کشوری در استان اردبیل، آغاز شده و ۳ قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش ۱۵۰ میلیون دلار منعقد که پیشرفت فیزیکی یکی از این طرح‌ها حدود ۶۰ درصد است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه طی یک سال گذشته جایگاه استان در شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار ۶ رتبه ارتقا یافته است، تصریح کرد: این شاخص تنها شاخصی است که به جای اعتبارات مالی، نیازمند نیروی انسانی متخصص و زبده است.

وی وظیفه ذاتی کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری را تک‌نرخی کردن بیکاری عنوان کرد و گفت: عدم تناسب شغل با نیروی کار و تغییر نیافتن نگرش برخی مدیران نسبت به اشتغال و بیکاری، از جمله مشکلات اصلی استان اردبیل است.

