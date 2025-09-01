به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا صادقی اظهار کرد: در قالب تبصره‌های ۲ و ۳ قانون توزیع عادلانه آب صراحتاً ممنوعیت ایجاد هرگونه اعیانی، حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و همچنین حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها مشخص شده است.

وی افزود: بر اساس این قانون و در راستای صیانت از منابع آبی استان، آزادسازی تصرفات واقع در بستر و حریم رودخانه زاینده‌رود، مجموعه‌های ویلایی و اعیانی‌های غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته و با جدیت دنبال می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: با موافقت مکتوب معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، شهرک غیرقانونی اتباع غیرمجاز واقع در حریم کانال اصلی شبکه آبیاری و زهکشی چپ آبشار حدفاصل آبگیر P.24 و کولاتور شماره ۳ به مساحت ۶ هزار و ۸۰۰ مترمربع در محدوده روستای دیدران تا روستای کاروانچی تخریب و رفع تصرف شد.

وی تصریح کرد: این حکم با همراهی عوامل فنی و حقوقی، اکیپ تعمیراتی، کارشناسان واحد HSE، یگان حفاظت از شبکه‌های آبیاری و زهکشی شرکت میراب زاینده‌رود و عوامل انتظامی اجرا شد و پس از تخلیه جمعیت قابل ملاحظه ساکن، دام و احشام و تجهیزات موجود، این مجموعه تخریب و حریم کانال به وضع سابق بازگردانده شد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تاکید کرد: با هرگونه تعدی به حریم، اموال، املاک و تأسیسات عمومی قاطعانه برخورد خواهد شد.