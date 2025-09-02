به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عربی، شورای همکاری خلیج فارس در نشست مشترک خود با وزیر خارجه ژاپن در کویت، بار دیگر در حالی که جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی بخش جدایی ناپذیر از خاک ایران است، در ادعایی بی اساس و تکراری، آن را متعلق به امارات خواند.

در بخش دیگری از این بیانیه، این شورا مدعی شد میدان گازی آرش در محدوده آبی کویت و عربستان قرار دارد و از ایران خواست تا برای حل این مسائل وارد گفت‌وگو شود.

این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که ایران بارها بر مالکیت تاریخی و قانونی خود بر این جزایر و حقوقش بر میدان گازی آرش تاکید کرده است.

شورای همکاری خلیج فارس همچنین در بخش دیگری از این بیانیه، خواهان گسترش مذاکرات هسته‌ای ایران شد و ادعا کرد که این مذاکرات باید شامل تمام مسائل امنیتی و نگرانی‌های کشورهای عضو این شورا باشد.