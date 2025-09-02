به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم معنوی با عنوان «ای لشکر صاحب‌الزمان آماده باش، آماده باش»، حال و هوای خاصی به صحن مهدوی مسجد جمکران بخشید؛ جایی که به دستور مستقیم حضرت حجت (عج) بنا شده و همواره پایگاهی برای انس و عهد دوباره با امام عصر (عج) به شمار می‌آید.

مراسم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد آغاز شد و در ادامه، قاری بین‌المللی قرآن کریم، حسینی‌نژاد، آیاتی روح‌نواز از کلام‌الله مجید را تلاوت کرد که فضای معنوی ویژه‌ای بر صحن مسجد حاکم ساخت.

سپس سرود جمهوری اسلامی ایران در میان حاضران طنین‌انداز شد و زائران با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ کشورمان، هم‌صدا با یکدیگر سرود ملی را زمزمه کردند.

صحن مهدوی مسجد مقدس جمکران مملو از جمعیت بود و بسیاری از زائران از شهرهای مختلف کشور خود را به این مراسم رسانده بودند و حضور پرشور خانواده‌ها جلوه‌ای ویژه به این جشن بخشیده بود.

از دیگر بخش‌های مراسم، سخنرانی حاج حسین یکتا بود، او با یادآوری عهد و پیمان شهدا با حضرت ولی‌عصر (عج)، گفت: بسیاری از شهدا از همین مکان مقدس اذن جهاد گرفتند و در مسیر دفاع از وطن و دین به شهادت رسیدند.

یکتا با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه نیز تأکید کرد: ملت ایران با وحدت و انسجام زیر پرچم ولایت توانستند معادلات دشمنان را بر هم زنند.

در طول مراسم، شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» همراه با نغمه‌های «لبیک یا مهدی» و «حیدر، حیدر» بارها از سوی جمعیت شنیده شد.

همچنین سید حمیدرضا برقعی، شاعر آئینی نام‌آشنای قم و کشور، با شعرخوانی خود فضای حماسی و عاطفی مراسم را دوچندان کرد و شور و اشتیاق ویژه‌ای در میان حاضران ایجاد نمود.

پرچم‌افرازی و رجزخوانی علیه صهیونیسم

اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران بر فراز گنبد فیروزه‌ای جمکران نیز بخش دیگری از برنامه بود.

در این میان یکی از رزمندگان لباس رزم بر تن کرده و در کنار گنبد، رجزهایی علیه رژیم صهیونیستی سر داد که با همراهی پرشور جمعیت و ذکر «حیدر، حیدر» همراه شد.

در ادامه، حجت‌الاسلام عابدینی، استاد حوزه علمیه قم و کارشناس مباحث مهدوی، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی بر اهمیت آمادگی برای ظهور امام عصر (عج) تأکید کرد و امتحانات و ابتلائات الهی را بخشی جدایی‌ناپذیر از مسیر انتظار برشمرد.

در بخش پایانی، مداحان اهل بیت (ع) از جمله اسداللهی و سیدرضا نریمانی به اجرای مراثی و نغمه‌های مهدوی پرداختند.

این مراسم که به صورت زنده از شبکه قرآن و شبکه استانی قم پخش می‌شد، با زمزمه دسته‌جمعی دعای فرج توسط زائران و مجاوران مسجد مقدس جمکران پایان یافت.