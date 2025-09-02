واگذاری اختیارات بیشتر به مدارس علمیه اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسن ترابی در نشست مدیران مدارس علمیه اصفهان با شورای معاونان مرکز مدیریت، بر ضرورت احیای فعالیتهای آموزشی در بعدازظهرها و پنجشنبهها در مدارس علمیه تاکید کرد.
معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان از تدوین طرحی که بر اساس شاخصها و استانداردهای مشخص، بسیاری از امور به خود مدارس علمیه واگذار خواهد شد خبر داد و گفت: شرط اصلی این امر، برخورداری مدارس از استانداردهای لازم تحصیلی و آموزشی است که برنامهریزی برای ساعات بعد از ظهر مدارس، یکی از این معیارهای مهم است.
حجت الاسلام ترابی به موضوع استاد ثابت در مدارس اشاره کرد و گفت: اگرچه این طرح با هدف تبدیل شدن به سکوی پرشی برای مباحث آموزشی طراحی شده، اما متأسفانه مدارس در این زمینه ضعفهایی دارند و از مدیران خواست در ضمن نظارت دقیقتر بر فعالیت اساتید، فضای مناسب و کرامتبخش به آنها اختصاص دهند.
وی با تاکید بر لزوم اطلاعرسانی غیبت طلاب و تجدید نظر در انتخاب واحد آنها تصریح کرد: از همان ابتدای سال، اگر طلبهای در مدرسه حضور ندارد، باید مرکز مطلع شود و انتخاب واحد نیمسال بعد آن مورد بازبینی قرار گیرد.
معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان اظهار کرد: اردوی میثاق، آخرین مرحله از فرایند جذب طلاب است و در اواخر شهریورماه با تعداد پذیرش بیشتر برگزار میشود و به طور کامل رویکرد آموزشی دارد.
حجتالاسلام ترابی از فعالسازی طرح استادیاری در مدارس خبر داد و افزود: طرح استادیاری از دیگر موارد کمککننده به مدیران مدارس است و فعالسازی این طرح با آئیننامه مشخص انجام شده است، بنابراین لازم است تا افراد واجد شرایط به مرکز معرفی شوند.
وی اضافه کرد: به روزرسانی آئیننامه آموزش با رویکرد واگذاری حداکثری امور به مدارس، انجام شده و در آئیننامه جدید، اختیارات فراوانی برای مدارس علمیه در نظر گرفته شده است.
معاون آموزش حوزه علمیه اصفهان در پایان به موضوع شرط سربازی اشاره کرد و گفت: شرط استفاده از طرح خدمت سربازی از سطح یک به سطح دو تغییر یافته که مطلوب ما نیز همین است و تصمیم نهایی در این باره به رأی مدیران مدارس گذاشته خواهد شد.
