۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۶

عراق یکی از شبکه‌های بین‌المللی داعش را متلاشی کرد

مسئولان عراقی از متلاشی شدن شبکه مالی اصلی داعش در خارج از این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سرویس اطلاعات ملی عراق اعلام کرد که اعضای شبکه مالی اصلی داعش را که مسئول انتقال تروریست‌ها میان چند کشور بوده دستگیر کرده است.

در بیانیه صادره از سوی این نهاد آمده است که عملیات بازداشت اعضای این شبکه با اشراف شورای عالی قضایی عراق انجام شد. در سال ۲۰۲۳ نیز یکی از شبکه‌های مالی وابسته به داعش در استان کرکوک شناسایی و متلاشی شد.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است که بازداشت عناصر مذکور در تعدادی از کشورهای غرب آفریقا و بعد از رصد تحرکات آنها و خطوط ارتباطی شان از داخل عراق صورت گرفت. این عناصر مسئول حمایت مالی از داعش و برنامه ریزی برای اجرای عملیات‌های تروریستی در کشورهای مختلف بودند.

