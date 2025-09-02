به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، امین اسماعیلنژاد، ستاره تیم ملی والیبال ایران، در جریان دیدار دوستانه با قطر از ناحیه مچ پای چپ دچار مصدومیت شد و بلافاصله روند معاینات و درمان او آغاز شد. پس از این آسیبدیدگی، اسماعیلنژاد از زمین مسابقه خارج و برای تصویربرداری دقیق به مرکز تخصصی منتقل شد. نخستین بررسیها نشان داد که خوشبختانه شکستگی در مچ پای این بازیکن وجود ندارد، اما با تشخیص اولیه پزشکان نیاز به استراحت سه هفتهای برای او در نظر گرفته شد.
در ادامه، ملیپوش کشورمان در مرکز پزشکی-ورزشی قطر و یک بیمارستان فوقتخصصی ارتوپدی تحت نظر پروفسورهای برجسته اروپایی چندین مرحله MRI انجام داد. گزارشهای کامل این معاینات نیز برای متخصصان معتبر اروپایی در ایتالیا ارسال شد تا در کمیسیون مشترک پزشکی ارزیابی شود.
بر اساس هماهنگیهای انجامشده، قرار است با نظر دکتر علی حدادی فیزیوتراپ تیم ملی و روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی، در نهایت درباره حضور یا غیبت اسماعیلنژاد در رقابتهای قهرمانی جهان تصمیمگیری شود. روند درمانی این بازیکن از امروز در مرکز فیزیوتراپی تیمهای ملی والیبال قطر آغاز شده و او زیر نظر مستقیم دکتر حدادی تمرینات فیزیوتراپی را پیگیری میکند.
این مراحل تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و سپس گزارش کامل وضعیت او به کادر فنی ارائه خواهد شد تا تکلیف حضورش در ترکیب تیم ملی یا جایگزینی احتمالی با بردیا سعادت مشخص شود.
ملی پوشان کشورمان روز پنجشنبه آخرین تمرین خود را در دوحه برگزار میکنند تا خود را برای سفری ۱۰ ساعته روز جمعه به مانیل محل برگزاری آخرین مرحله اردوی آمادگی خود برای قهرمانی جهانی و حضور در این رقابتها آماده کنند.
