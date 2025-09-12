انتقال نقطه مثبت پیاتزا به بازیکنان؛ والیبال خاطرات خوبی رقم خواهد زد

مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی والیبال ایران پیش از مسابقات جهانی اظهار داشت: به نظر من با ورود پیاتزا، ذهنیت بازیکنان بهتر شده است. من همیشه بازی‌های او را دنبال می‌کردم، چه زمانی که در تیم ملی هلند بود و چه وقتی در باشگاه‌های ایتالیا مربیگری می‌کرد. او مربی‌ای است که علاقه شدیدی به پیروزی دارد و برای بردن بسیار انگیزه نشان می‌دهد. همین تفکر برای برد به بازیکنان منتقل می‌شود. به نظرم این نسل می‌تواند خاطرات خوبی برای مردم ایران رقم بزند.

وی افزود: وقتی تیم با برد شروع کند، در مسیر پیروزی قرار می‌گیرد و از نظر روحی و روانی شرایط بسیار بهتری پیدا خواهد کرد. این موضوع در تاریخ والیبال ایران هم دیده شده است. مثلاً در جام جهانی ۲۰۱۶ لهستان، وقتی با برد آغاز کردیم، با وجود گروه سختی که شامل آمریکا و ایتالیا بود، توانستیم نتایج خوبی بگیریم و شکست دادن تیم ما برای رقبا دشوار شد. این خاصیت بازیکنان ایرانی است که از نظر روحی و احساسی به بردهای ابتدایی نیاز دارند. وقتی در همان شروع کار پیروز شوند، از نظر روانی تقویت می‌شوند و روند مثبتی را ادامه می‌دهند.

پاسور اسبق تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: تیم ایران در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی جهان با تیم‌های تونس، مصر و فیلیپین همگروه است و به نظرم با توجه به گروه فعلی، تیم ملی ایران شانس بالایی برای موفقیت دارد. در مسابقات جهانی پله پله شرایط سخت می‌شود و خوشبختانه تیم ایران در شروع مسابقات از حریفانش یک سر و گردن بالاتر است و روی کاغذ شرایط به نفع ایران است. امیدواریم تیم بتواند با پیروزی آغاز کند تا انگیزه بیشتری برای ادامه مسابقات به دست آورد.

مهدوی درباره تأثیر غیبت جواد کریمی و امین اسماعیل‌نژاد بر ترکیب تیم ملی گفت: در مورد جواد کریمی نمی‌توانم نظر قطعی بدهم، چراکه انتخاب بازیکن بر عهده سرمربی بوده است. او و اعضای کادر فنی همه بازیکنان را رصد کرده و در صد در صد بهترین گزینه را انتخاب کرده است بنابراین ما هیچ نظری در این مورد نمی‌توانیم بدهیم. در مورد امین اسماعیل نژاد هم باید بگویم او در این چند سال اخیر جزو ستاره‌های تیم ملی بوده و در موفقیت خیلی از بازی‌ها نقش مهمی ایفا کرده است، قطعاً نبود این بازیکن احساس می‌شود اما جایگزین‌هایی برای او انتخاب شده است.

وی گفت: بازیکنان جوان و باانگیزه‌ای همچون علی حاجی پور و بردیا سعادت می‌توانند در قالب کار تیمی به تیم ملی کمک کنند. این بازیکنان تجربیات خوبی در لیگ کسب کرده‌اند و امیدوارم بتوانند در کنار سایرین جای خالی کریمی و اسماعیل‌نژاد را پر کنند و تیم ملی را در این تورنمنت یاری دهند.