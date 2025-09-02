به گزارش خبرنگار مهر، مراد زرهی صبح سه شنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان خمیر با تأکید بر اهمیت مشارکت جمعی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اجتماعی در مقابله با معضلات اجتماعی، گفت: کاهش آسیب‌های اجتماعی تنها با رویکرد ریشه‌یابی و درمان اساسی این پدیده‌ها ممکن است و نیازمند هم‌افزایی تمامی ظرفیت‌های شهرستان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی است.

وی همچنین بر اهمیت رویکرد علت‌یابی و درمان ریشه‌ای مسائل اجتماعی تأکید کرد و افزود: باید نگاه صرفاً کنترلی و سطحی را کنار گذاشت و با بررسی و مطالعه علل بروز آسیب‌های اجتماعی، از طریق اتخاذ راهکارهای درمانی و برنامه‌ریزی دقیق، به نتایج مناسب و مؤثر دست یابیم.

فرماندار شهرستان بندرخمیر در ادامه محله‌محوری و مشارکت مردمی را کلید حل مسائل اجتماعی شهرستان دانست و گفت: اولویت‌بندی نیازهای محله توسط مردم، این امکان را فراهم می‌کند که دستگاه‌های اجرایی بر اساس واقعی‌ترین نیازها و پیشنهادات محلی، اقدامات خود را برنامه‌ریزی و اجرا کنند.

وی همچنین در این جلسه به نقش حیاتی مشارکت مردم بویژه استعدادها و ظرفیت‌های نوجوانان و جوانان شهرستان در حوزه‌های مختلف ورزشی، علمی و پژوهشی اشاره کرد و گفت: این توانمندی‌ها بسیار ارزشمند هستند و با کار مشارکتی و استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها، می‌توان به رشد، بالندگی و توسعه پایدار در شهرستان دست یافت.