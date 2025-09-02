تاکید کارگری بر برندسازی در ورزش پارالمپیک؛ در حوزه مالی گشایش شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک امروز (سه شنبه ١١ شهریور) در نشست خبری پیرامون مسائل مرتبط با این کمیته توضیح داد.

وی در ابتدای نشست خود بر نقش رسانه در پیشبرد اهداف ورزش به ویژه در حوزه پارالمپیک تاکید کرد و گفت: در ورزش توان‌یابان، اسطوره های بزرگی داریم اما آنطور که شایسته است به آنها توجه نمی شود، رسانه در خوب دیده شدن این ورزشکاران موثر است، عملکرد ورزشکاران ما در پارالمپیک پاریس به واسطه عملکرد رسانه خیلی خوب دیده شد.

کارگری تاکید کرد: به لطف خدا و همت ورزشکاران، ما طی دو سال گذشته دستاوردهای قابل توجهی در حوزه پارالمپیک داشتیم، البته بی انصافی است به گذشته اشاره نداشته باشیم. از بعد انقلاب ورزشکاران جانباز و توان‌یاب همیشه خوش درخشیدند.

وی تصریح کرد: طی دو سال گذشته نایب قهرمان بازی های پاراآسیایی شدیم، هادی رضایی، زهرا نعمتی و ساره جوانمردی از سوی مجامع بین المللی صاحب عناوین پرافتخاری شدند که برای ما افتخار است.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با تاکید بر کرسی های مهمی که از آن ورزش توان‌یابان ایران شده است، خاطرنشان کرد: ایران‌ به عنوان ‌قطب آسیا در مباحث علمی انتخاب شد و در این راستا تفاهم‌نامه ای میان ما و کمیته پارالمپیک آسیا امضا شد.

کارگری با اشاره به در پیش بودن بازی های پاراآسیایی جوانان و روز و هفته پارالمپیک (۲۴ مهر) گفت: بازی های جوانان به ۲ دلیل برای مان مهم است، اول خود بازی ها به ذات اهمیت دارد چون‌ باعث انگیزه جهت گرایش به ورزش و عزتمندی ورزشکاران می شود، به همین دلیل این بازی ها را به عنوان رویداد راهبردی در نظر داریم و از مدت ها پیش برای حضور در آن اقدام شده است و سرپرست کل کاروان و هر تیم هم انتخاب شده است.

وی تصریح کرد: دومین دلیل این است که از دل کاروان پاراآسیایی جوانان، ورزشکارانی برای بازی های پاراآسیایی ناگویا و پارالمپیک لس آنجلس انتخاب کنیم.

کارگری با تاکید بر ۳ راهبرد تعیین شده برای بازی های پاراآسیایی گفت: بر خلاف دیگر رویدادها که اعزام کیفی مدنظر است، حضور حداکثری در بازی ها برای مان مهم است، درخواست ۲۰۵ ورزشکار و سهمیه داریم، قزاقستان که رقیب مان است همین تعداد ورزشکار را درخواست کرده است.

کارگری یادآور شد: با سفارت ایران در امارات هماهنگی شده تا در جریان‌ بازی های پاراآسیایی حمایت ایرانیان مقیم‌امارات را داشته باشیم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک مسائل فرهنگی در کاروان‌های اعزامی را مورد توجه قرار داد و در مورد برنامه های این کمیته برای روز و هفته پارالمپیک توضیح داد.

وی گفت: همیشه در یک‌ روز همه ورزشکاران را در قالب یک مراسم گرد هم جمع می کردیم و ویژه برنامه داشتیم اما با توجه به شناخته شدن ذات ورزش پارالمپیک، برنامه ها را تغییر دادیم. سال گذسته جشنواره ای با محوریت استعدادیابی برگزار کردیم و امسال هم این برنامه را دنبال می کنیم با این تفاوت که جشنواره نیست. یک مقام عالی کشور و رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک هم در مراسم حضور دارند.

به گفته کارگری، «جشن اراده های بزرگ» برای هفته پارالمپیک انتخاب شده است. ضمن اینکه هر یک از روزهای این هفته هم‌ به یک اسم، نامگذاری شده است.

وی گفت: از حمایت های وزیر ورزش و معاونان وی تقدیر و تشکر می کنم. با جدیت و علاقمندی پیگیر هستند. با هم‌افزایی میان کمیته ‌و فدراسیون ها، شاهد شکوفایی بیشتر ورزش پارالمپیکی خواهیم بود.

کارگری در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با شرایط مالی کمیته ملی پارالمپیک مطرح شد و اینکه «کمبودهای مالی اعزام ها را تحت تاثیر قرار می دهد؟»، گفت: مسابقات جهانی را در پیش داریم اما مسائل مالی این‌ رویدادها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، در مورد بودجه گشایش هایی انجام‌ شده است، از بودجه ۳۸۰ میلیاردی که برای ۱۴۰۴ کمیته پارالمپیک مصوب شد تا به امروز ۱۴۰ -۱۳۰ میلیارد گرفته ایم. ضمن اینکه شاهد حمایت های بیشتر وزارت ورزش از فدراسیون های پارالمپیکی هستیم. دنیامالی دستور داده ادارت‌ کل استان ها ۲۰ درصد اعتبارات خود را به ورزش پارالمپیک اختصاص دهند، امیدواریم همکاری و عنایت سازمان برنامه و بودجه هم استمرار داشته باشد به خصوص که به غیر از بازی های پاراآسیایی، ۴ اعزام جهانی در وزنه برداری، دوومیدانی، تیروکمان و شنا داریم، هزینه های سنگینی برای ما دارد.

وی همچنین در مورد نگرانی های احتمالی برای اعزام‌ به دیگر کشورها گفت: در مورد مسابقات جهانی پیش رو مشکل نداریم، نگران اخذ ویزا نیستیم، ورزشکاران اعزامی به این رویدادها در حال آماده سازی هستند.

کارگری همچنین در مورد تشکیل فدراسیون پارادوومیدانی گفت: وزیر ورزش این طرح را داده است، حسب نظر او یک نشست کارشناسی تشکیل شد، جمع بندی این شد که ایده و تدبیر خوبی است. بیش از ۵۰ درصد مدال ها از این رشته است، داشتن فدراسیون مستقل می تواند باعث بهبود شرایط مالی و برخوردار شدن از امکانات بیشتر شود. یک نماینده مستقل در نشست ها خواهد داشت. در کل این نگاه، یعنی توجه بیشتر به پارادوومیدانی، در مل با این تدبیر اقای وزیر موافق هستم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک تصریح کرد: بعد از بازی های پاریس با نگاه ساختارمند و تعریف سازوکار اجرایی، برای بازی های بعد برنامه ریزی کردیم. بازی های پاراآسیایی جوانان و پارالمپیک لس انجلس را در هم تنیده تعریف می کنیم. علاوه براینکه اردوهای ناگویا را برگزار می‌کنیم و نگاهمان به جوانان آماده سازی ورزشکاران برای بازی های پارالمپیک است. کیفیت گرایی در دستورکار ما قرار دارد.

وی ادامه داد: در ناگویا رقابت جدی با کشور میزبان خواهیم داشت. ژاپن دو رشته شطرنج و کانو را که ما در آن مدال آور بودیم حذف کرده است در حالیکه ما در کانو دو مدال و در شطرنج سه مدال گرفته بودیم. تلاش می کنیم رشته هایی که می توانند جبران حذف این دو رشته باشند را داشته باشیم، در کل به دنبال کسب جایگاه سوم‌ در بازی های پاراآسیایی هستیم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در ادامه در مورد آخرین شرایط والیبال نشسته با توجه به تغییر و تحولات ایجاد شده در این رشته و اینکه فاصله بوسنی با ایران‌کم‌شده است، گفت: کم‌شدن‌ اختلاف فاصله والیبال نشسته ایران و بوسنی جدید نیست، از قدیم دو کشور رقیب بودند و جدیدا کمتر شده است.

وی در این رابطه افزود: یکی از مشکلات ورزش های پارالمپیکی این است که بین ورزشکار بزرگسال و جوان گپ ایجاد می شود. چراکه ورزشکارانی که در باری های جوانان مدال می گیرند، به ذات فاصله زیادی با ورزشکاران‌ تیم‌های بزرگسالان دارند. برای حذف این فاصله، تیم‌امید تشکیل می دهیم و در برخی رویدادها اعزام می کنیم، تیم‌امید با بزرگسال هم افزا است.

کارگری تاکید کرد: قطعا والیبال نشسته ایران در ناگویا نتیجه می گیرد و حتی اگر لازم‌ باشد از تیم ملی هم استفاده می کنیم، اصلا نگران این رشته نباشید. تا به امروز برای هیچ رشته ای ویژه لس انجلس اردو نداشتیم اما برای تیم ملی والیبال نشسته ۴ مرحله اردو داشتیم، با حضور هادی رضایی نگرانی نداریم. نگران کسب سهمیه از مسابقات جهانی نیستیم، رقالت های انتخابی از سال آینده اغاز می شود که اعزام قطعا صورت می گیرد.

وی در مورد چشم‌انداز کمیته ملی پارالمپیک برای بازی های پارالمپیک لس آنجلس گفت: نگران نیستیم اما باید تجزیه و تحلیل دقیقی از رقبا داشته باشیم. برنامه ای تهیه کردیم، راهبردهای تعیین شده و تغییرات ایجاد شده ما را به اهداف مان نزدیک می کند.

کارگری در مورد دغدغه ورزشکاران پارالمپیکی برای بعد از اتمام دوره قهرمانی تاکید کرد: در این رابطه نشست خوبی با صندوق حمایت داشتیم و نتایج خوبی داشتیم، در ساختار کمیته، اداره حمایت اجتماعی از پیشکسوتان را تعریف کرده ایم، پیگیر این مسئله هستیم.

وی گفت: در حال بازنگری اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک هستیم که یکی از موارد آن، وضعیت مدیریت رشته های توان‌یابان‌ است.

کارگری در واکنش به اینکه «ورزش پارالمپیک چهره هایی داشت که برند بودند و امروز نیستند، برای ساخت برند جدید چه برنامه ای دارید؟»، گفت: روی این موضوع به صورت خاص باید فکر کنیم، در مورد اینکه برند جایگزین چه کسانی باشند فکر نداشتیم اما در سیاست مان تمرکز روی طلا است، یعنی کسب بهترین مدال جهت ارتقای رنکینگ، همین تمرکز روی برندسازی کمک می کند. قطعا روی این موضوع کار می کنیم.

وی در مورد انتخاب کاظمی پور به عنوان سرپرست کاروان‌اعزامی به دبی گفت: پرداختن به جایگاه زنان یکی از نگاه های اصلی ما است، با رویکرد کیفی گرایی ضوابطی برای اعزام می گذاریم اما در مورد زنان استثنا قائل می شویم. اکثر پرچم‌داران ما زنان هستند، در پاریس ۷ زن ورزشکار ما مدال گرفتند. کاظمی پور قبل از سرپرستی کاروان، به عنوان رئیس آکادمی انتخاب شد.

وی در مورد ساخت کمپ برای مجموعه ورزش توان‌یابان گفت: کمپی که همه برنامه ها را اجرا کنیم، نداریم. در این زمینه درخواست از رئیس جمهور داشتیم که به آن پاسخ داده شده است. چندجا را دیده ایم، با برخی نهادها مانند امور ایثارگران رایزنی داشتیم تا مجموعه کوثر کردان‌ به ما تعلق پیدا کند، الگویی را گرفته ایم که جامعیت داشته باشد. کار کمی زمان بر است.

وی در مورد انتخاب مجید کیهانی به عنوان مشاور پارالمپیک گفت: او را رئیس موفقی می دانیم، اهل برنامه ریزی هستند و برنامه داشتند، در یک شرکت هم فعال هستند و می توانند در زمینه حمایت علمی و مالی می توانند کمک کنند.

کارگری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در مورد دوپینگ و راهکارهای مدنظر برای مواجه نشدن دوباره با این معضل مطرح شد، گفت: برای موضوع دوپینگ پروژه تعریف کردیم، از این کلمه دستورالعمل می گیریم، به دنبال راهکار بازدارنده موثر هستیم، راهکارهای مختلف برای اینکه ارتکاب نشوند، مطرح شده است، باید روش ها در بازدارندگی موثر باشد که شامل آموزش، نظارت و کنترل و ضمانت است. باید مربی، سرپرست و مسئول ضمانت بدهند که ورزشکاران شان دچار ارتکاب نمی شوند، این ضمانت نباید حرفی باشد. نگاه خاص تر داریم که این آسیب برطرف شود یا به حداقل برسد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «چرا ورزش ناشنوایان زیر مجموع کمیته پارالمپیک نیست؟»، گفت: پرونده این کار به ما بر نمی گردد، در برخی کشورها ورزش ناشنوایان زیر مجموع پارالمپیک است اما اعزام با این مجموعه نیست، در کل در مورد ورزش ناشنوایان فعلا نظری نداریم، اگر این اتفاق بیفتند باید بررسی کارشناسی صورت بگیرد.