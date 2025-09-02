  1. حوزه و دانشگاه
کنکور سراسری ۱۴۰۴ در بالاترین سطح کیفیت و امنیت برگزار شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: با وجود دو چالش مهم اما خوشبختانه کنکور ۱۴۰۴ با بالاترین سطح کیفیت، امنیت و رضایت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ در دو نوبت برگزار شد و با وجود دو چالش مهم، موفقیت‌آمیز بود. پیش از مرحله اول، حادثه انفجار بندر رجایی در هرمزگان رخ داد و پیش از مرحله دوم نیز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، مخاطراتی را برای داوطلبان و خانواده‌هایشان به همراه داشت. با این حال، خوشبختانه کنکور ۱۴۰۴ با بالاترین سطح کیفیت، امنیت و رضایت برگزار شد.

وی افزود: سازمان سنجش تحت هیچ شرایطی، حتی در ایام تعطیلات رسمی، تعطیلی نداشت و همکاران ما به صورت شبانه‌روزی برای برگزاری این آزمون مهم تلاش کردند.

