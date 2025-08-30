برنت ۶۷ دلار و ۴۸ سنت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در شرایطی کاهش یافته که تاجران انتظار کاهش تقاضا در آمریکا بهعنوان بزرگترین بازار نفت دنیا و همچنین تقویت عرضه نفت اوپک و متحدانش را در فصل پاییز دارند.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۵۰ سنت معادل ۰.۷۴ درصد کاهش به ۶۷ دلار و ۴۸ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۵۹ سنت معادل ۰.۹۱ درصد کاهش ۶۴ دلار و ۱ سنت معامله میشود.
بازار درحالحاضر بر اجلاس اوپک پلاس در هفته آینده تمرکز کردهاست. عرضه نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش در ائتلاف اوپک پلاس افزایش یافته است. این گروه افزایش تولید خود را جهت بازپسگیری سهم بازار تسریع کرده که باعث بالا رفتن دورنمای عرضه شده و بر قیمت جهانی نفت تأثیر گذاشته است.
فصل اوج تقاضا در آمریکا که بزرگترین بازار سوخت دنیاست این هفته پایان مییابد. بازار در حال بررسی تأثیر تعرفههای جدید آمریکا بر دورنمای اقتصاد در سال آینده میلادی است.
یکی دیگر از دلایل بالا رفتن قیمت نفت در هفته گذشته حمله اوکراین به پایانههای صادرات نفت روسیه بودهاست. اما گزارشهایی از مذاکرات بین متحدان اروپایی اوکراین درمورد آتشبس احتمالی مانع از بالا رفتن شدید قیمت نفت میشود.
سرمایهگذاران همچنین منتظر پاسخ هند به فشار آمریکا برای توقف نفت روسیه هستند. ترامپ تعرفههای واردات از هند را تا ۵۰ درصد در چهارشنبه هفته گذشته افزایش داد.
هند علیرغم فشار آمریکا واردات نفت از روسیه را در ماه سپتامبر افزایش داده است.
نظر شما