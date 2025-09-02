به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد جعفری، مدیر پایگاه جهانی تختجمشید، در واکنش به دغدغههای مطرحشده درباره فرسایش نقوش سنگی و ضرورت اجرای طرحی علمی و جامع برای ساماندهی این مجموعه جهانی اعلام کرد: تختجمشید امروز بر اساس یک برنامه راهبردی در مسیر حفاظت، مرمت و توسعه قرار دارد و مسترپلان جامع آن بهزودی تصویب و اجرایی خواهد شد.
جعفری در پاسخ به انتقادها و نگرانیهای کارشناسان و دوستداران میراثفرهنگی گفت: ما نگرانیهای مربوط به فرسایش نقوش سنگی تختجمشید را دغدغهای جدی و ملی میدانیم. دقیقاً به همین دلیل، مسترپلان و طرح ساماندهی این مجموعه که پیشتر تدوین شده بود، اکنون در حال بازنگری و تکمیل نهایی است. این سند طی هفتههای آینده در شورای راهبردی مطرح خواهد شد تا بهعنوان چارچوب جامع مدیریتی و حفاظتی مجموعه به تصویب برسد.
وی افزود: حدود ۵۷ هکتار از اراضی اطراف تختجمشید تاکنون خریداری شده تا در راستای همین طرح، به ایجاد زیرساختهای گردشگری، ساماندهی دسترسیها و ارتقای خدمات اختصاص یابد. این اقدامات با هدف کنترل مداخلات ناهمگن و تضمین حفاظت پایدار در عرصه و حریم تختجمشید انجام میشود.
مدیر پایگاه جهانی تختجمشید با اشاره به سابقه همکاریهای بینالمللی در حوزه حفاظت گفت: طی سالهای اخیر اقدامات حفاظتی و مرمتی با بهرهگیری از آخرین متدهای علمی و مواد آزمایشگاهی، ابتدا با همکاری گروه ایتالیایی آغاز شد و پس از ایجاد محدودیتها، کارشناسان و استادکاران ایرانی با استفاده از مواد بومیسازیشده و فناوریهای جدید این روند را ادامه دادهاند.
جعفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاستهای کلان وزارت میراثفرهنگی گفت: بر اساس دستور مستقیم وزیر، محوطه تاریخی استخر بهزودی با عنوان پایگاه ملی مستقل آغاز به کار خواهد کرد. این اقدام، ضمن ارتقای جایگاه استخر در نقشه باستانشناسی ایران، مسیر آغاز کاوشهای نظاممند در این محوطه ارزشمند را هموار میکند.
مدیر پایگاه جهانی تختجمشید همچنین به فعالیتهای حفاظتی و مرمتی اخیر اشاره کرد و گفت: فاز نخست توسعه موزه تختجمشید تکمیل شده و پاییز امسال با ۴۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی جدید بازگشایی میشود. کارگاههای مرمت آرامگاه خشایارشاه، ایوان شرقی آپادانا و کاخ شورا فعال هستند و از نیمه شهریور کارگاههای جدیدی در کاخ هدیش، کاخ صد ستون و کتیبه جنوبی صفه آغاز خواهد شد. همچنین عملیات گلسنگزدایی ایوان شمالی آپادانا در دستور کار است.
وی افزود: طرح ساماندهی محور ورودی تختجمشید نیز با همکاری مسئولان شهرستان مرودشت پیش میرود و فاز نخست آن پیش از نوروز ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید. پروژه نورپردازی شبانه، ساماندهی پردیس تختجمشید و اصلاح مسیر دسترسی نقش رستم نیز در حال بررسی و اقدام است.
جعفری در پایان با تأکید بر اینکه حفاظت تختجمشید وظیفهای ملی و جهانی است، تصریح کرد: هدف ما پایان دادن به نگرانیها و حرکت در مسیر علمی، هماهنگ و پایدار برای حفاظت از این میراث مشترک بشری است. تلاش خواهیم کرد زمینه بازگشت متخصصان بینالمللی و گسترش همکاریهای مشترک پژوهشی و حفاظتی فراهم شود.
