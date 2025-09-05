  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۱۱

طعم مهربانی در جشن امت احمد؛ غرفه غذای خانگی آماده پذیرایی از مهمانان

طعم مهربانی در جشن امت احمد؛ غرفه غذای خانگی آماده پذیرایی از مهمانان

سنندج-مسئول غرفه «غذای خانگی» گفت: گروسی ها برای سومین سال در جشن امت احمد حضور یافت و با پخت و توزیع فلافل و ساندویچ بندری، از پنج هزار مهمان پذیرایی کرد.

سیده زهرا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه «غذای خانگی» شهرستان بیجار برای سومین سال متوالی در این جشن حضور دارد و با پخت و توزیع فلافل و ساندویچ بندری، پذیرای بیش از پنج هزار نفر از مهمانان و شرکت‌کنندگان بوده است.

سیده زهرا موسوی افزود: این غرفه با همراهی چند خادم فعال و در کنار کودک خردسال خود، در فضایی سرشار از عشق و صمیمیت فعالیت کرده و تلاش کرده‌ایم غذایی ساده اما همراه با مهر و نیت نذری در اختیار مردم قرار دهیم.

مسئول غرفه «غذای خانگی» با اشاره به استقبال گسترده مردم گفت: شور و نشاط مردم در جشن امت احمد، جلوه‌ای از همدلی و محبت است و حضور خانواده‌ها در کنار یکدیگر، معنویت و صمیمیت این مهمانی بزرگ را دوچندان کرده است.

گفتنی است؛ جشن بزرگ مهمانی امت احمد امسال برای سومین سال متوالی در پیاده راه فردوسی سنندج و با برپایی ۱۳۰ غرفه به مناسبت هفته وحدت برگزار می‌شود.

جشن امت احمد در سنندج امسال بار دیگر نشان داد که پیوند دل‌های مردم در سایه اهل‌بیت (ع)، نه‌تنها در سفره‌های نذری که در نگاه‌ها و لبخندها جاری است؛ حضوری که هر سال پررنگ‌تر می‌شود و پیام وحدت، محبت و معنویت را به همه جامعه مخابره می‌کند.

کد خبر 6577254

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها