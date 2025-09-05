طعم مهربانی در جشن امت احمد؛ غرفه غذای خانگی آماده پذیرایی از مهمانان

سیده زهرا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه «غذای خانگی» شهرستان بیجار برای سومین سال متوالی در این جشن حضور دارد و با پخت و توزیع فلافل و ساندویچ بندری، پذیرای بیش از پنج هزار نفر از مهمانان و شرکت‌کنندگان بوده است.

سیده زهرا موسوی افزود: این غرفه با همراهی چند خادم فعال و در کنار کودک خردسال خود، در فضایی سرشار از عشق و صمیمیت فعالیت کرده و تلاش کرده‌ایم غذایی ساده اما همراه با مهر و نیت نذری در اختیار مردم قرار دهیم.

مسئول غرفه «غذای خانگی» با اشاره به استقبال گسترده مردم گفت: شور و نشاط مردم در جشن امت احمد، جلوه‌ای از همدلی و محبت است و حضور خانواده‌ها در کنار یکدیگر، معنویت و صمیمیت این مهمانی بزرگ را دوچندان کرده است.

گفتنی است؛ جشن بزرگ مهمانی امت احمد امسال برای سومین سال متوالی در پیاده راه فردوسی سنندج و با برپایی ۱۳۰ غرفه به مناسبت هفته وحدت برگزار می‌شود.

جشن امت احمد در سنندج امسال بار دیگر نشان داد که پیوند دل‌های مردم در سایه اهل‌بیت (ع)، نه‌تنها در سفره‌های نذری که در نگاه‌ها و لبخندها جاری است؛ حضوری که هر سال پررنگ‌تر می‌شود و پیام وحدت، محبت و معنویت را به همه جامعه مخابره می‌کند.