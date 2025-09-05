زیبا خانمحمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غرفه «مشاوره و راهنمایی» برای سومین سال متوالی در جشن امت احمد حضور دارد و هدف آن ارائه خدمات مشاوره در حوزههای خانوادگی، تحصیلی و اجتماعی به بانوان و آقایان است.
وی افزود: امسال بیش از چهار هزار نفر از زائران و شرکتکنندگان از خدمات این غرفه بهرهمند شدند و خادمان تلاش کردند در فضایی صمیمی، پاسخگوی دغدغههای مراجعان باشند.
مسئول غرفه مشاوره و راهنمایی با اشاره به استقبال گسترده مردم بیان کرد: این حضور پرشور، نشاندهنده اهمیت معنوی و اجتماعی جشن امت احمد است؛ جایی که علاوه بر خدمترسانی مادی، آرامش فکری و روحی نیز به زائران هدیه داده میشود.
آری امروز مردمان سرزمین مجاهدتهای خاموش بار دیگر ثابت کردند که اینجا سرزمین دلدادگان نبی مکرم اسلام است و برای گرامیداشت ماه مولود از جان و دل مایه میگذارند.
