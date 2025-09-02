به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی صبح سهشنبه در آئین افتتاحیه مرحله نهایی محور پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی در سمنان، در آموزش و پرورش این استان، به تشریح مهمترین الزامات اجرای برنامه درسی ملی پرداخت و با توجه به ضرورت حفظ روحیه حقیقتجویی در دانشآموزان، اظهار داشت: موظف هستیم بر اساس سند تحول بنیادین و بهصورت ششساحتی عمل کنیم و این مفاهیم را به شکل دقیق و درست در مدارس خود نهادینه سازیم.
وی با اشاره به تحول ابزارهای پژوهشی، خاطرنشان کرد: در گذشته، موتورهای جستوجو ابزار اصلی بودند؛ اما امروز دانشآموزان از ابزارهای هوش مصنوعی بهره میبرند و نقش ما این است که آنها را از مصرفکنندگی صرف خارج کرده و به سمت تولید و خلق این ابزارها سوق دهیم و هدف این است که بهرهبرنده نبوده؛ بلکه تولیدکننده باشیم.
مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه با بیان مثال ملموسی تأکید کرد: باید از انجام کارهای بیاثر و صوری پرهیز کرد، برگرداندن مطالب کتابها در قالب کلیپهای بارگذاری شده، بازتولید مطلب است و بیاثرترین کاری است که یک فرد میتواند انجام دهد؛ چراکه دانشآموزان ما برای این کارها درس نمیخوانند و اگر بخواهیم کار اساسی انجام دهیم، باید دانشآموزان را قادر سازیم تا بر پای دانش و خلاقیت خود بایستند و حقیقت را کشف کنند.
یزدانی همچنین تصریح کرد: امیدواریم با حرکت در این مسیر، نظام آموزشی کشور بتواند در عرصه رقابتهای جهانی همپایی کند و نسل آینده را برای ایفای نقش در جهان آینده آماده سازد.
