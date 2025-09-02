  1. استانها
تولید ابزارهای هوش مصنوعی به‌جای مصرف‌کنندگی صرف در نظام آموزشی

سمنان- مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش بر لزوم حرکت نظام تعلیم و تربیت از بهره‌برداری صرف از ابزارهای هوش مصنوعی به سمت تولید این فناوری‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی صبح سه‌شنبه در آئین افتتاحیه مرحله نهایی محور پژوهش جشنواره نوجوان خوارزمی در سمنان، در آموزش و پرورش این استان، به تشریح مهم‌ترین الزامات اجرای برنامه درسی ملی پرداخت و با توجه به ضرورت حفظ روحیه حقیقت‌جویی در دانش‌آموزان، اظهار داشت: موظف هستیم بر اساس سند تحول بنیادین و به‌صورت شش‌ساحتی عمل کنیم و این مفاهیم را به شکل دقیق و درست در مدارس خود نهادینه سازیم.

وی با اشاره به تحول ابزارهای پژوهشی، خاطرنشان کرد: در گذشته، موتورهای جست‌وجو ابزار اصلی بودند؛ اما امروز دانش‌آموزان از ابزارهای هوش مصنوعی بهره می‌برند و نقش ما این است که آن‌ها را از مصرف‌کنندگی صرف خارج کرده و به سمت تولید و خلق این ابزارها سوق دهیم و هدف این است که بهره‌برنده نبوده؛ بلکه تولیدکننده باشیم.

مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش در ادامه با بیان مثال ملموسی تأکید کرد: باید از انجام کارهای بی‌اثر و صوری پرهیز کرد، برگرداندن مطالب کتاب‌ها در قالب کلیپ‌های بارگذاری شده، بازتولید مطلب است و بی‌اثرترین کاری است که یک فرد می‌تواند انجام دهد؛ چراکه دانش‌آموزان ما برای این کارها درس نمی‌خوانند و اگر بخواهیم کار اساسی انجام دهیم، باید دانش‌آموزان را قادر سازیم تا بر پای دانش و خلاقیت خود بایستند و حقیقت را کشف کنند.

یزدانی همچنین تصریح کرد: امیدواریم با حرکت در این مسیر، نظام آموزشی کشور بتواند در عرصه رقابت‌های جهانی هم‌پایی کند و نسل آینده را برای ایفای نقش در جهان آینده آماده سازد.

