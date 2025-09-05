خدمت به نسل آینده در جشن امت احمد؛ غرفه «کودک و نوجوان» پذیرای مهمانان

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشن بزرگ «مهمانی امت احمد (ص)» به مناسبت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم (ص) و همچنین سالروز ولادت امام صادق علیه السلام امسال با حضور پرشور مؤمنان و مسلمانان در پیاده راه فردوسی شهر سنندج با حضور غرفه‌داران و موکب‌های مردمی و هنرمندان و خوانندگان و دف نوازان و مردم شهر سنندج در حال برگزاری است.

امروز همه آمده‌اند تا به عشق پیامبر رحمت، همه گرد هم جمع شوند، امروز قلب سنندج می‌تپد برای همدلی و وحدتی که رمز آن احمد خاتم است.

در میان شلوغی جمعیت غرفه کودکان و نوجوانان چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌کند، غرفه‌ای که در آن بزرگ‌ترها هم قد کودکان می‌شوند تا آوای مهربانی سر دهند.

مسئول موکب کودکان و نوجوان بیجار گروس شامگاه جمعه در این جشن بزرگ به خبرنگار مهر اظهار کرد: این غرفه برای نخستین بار در مهمانی معنوی جشن امت احمد حضور یافته و هدف آن ارائه فعالیت‌های فرهنگی و هنری به کودکان و نوجوانان است تا لحظاتی شاد و آموزنده را تجربه کنند.

زینب محمودزاده افزود: خدمات غرفه شامل نقاشی، شعرخوانی و قصه‌گویی برای کودکان و نوجوانان است و ۴ نفر خادم خانم با عشق و دقت به استقبال کودکان آمده‌اند.

مسئول غرفه «کودک و نوجوان» با اشاره به شور و شعف خانواده‌ها و کودکان خاطرنشان کرد: حضور پرنشاط کودکان و تعامل آن‌ها با فعالیت‌های فرهنگی، جلوه‌ای از امید و وحدت جامعه است و انگیزه خادمان را برای خدمت‌رسانی بیشتر تقویت می‌کند.

امروز همه و همه آمده‌اند تا بگویند که همه در زیر لوای پرچم امت احمد متحد هستند و شیعه و سنی خود را در جشن پیامبر خوبی‌ها شریک بدانند.