به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلان دولت چهاردهم در زمینه مولدسازی داراییها و آزادسازی منابع بلااستفاده، استان خراسان جنوبی نیز همگام با سایر استانها گامهای موثری برداشته است.
وی افزود: در چهلوهشتمین جلسه هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت، موضوع فروش یک فقره زمین و ساختمان واقع در بیرجند، مطرح شد که پس از پیگیریهای چندینماهه، با واگذاری آن به ارزش بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان موافقت گردید.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: ملک مورد نظر شامل یک باب مهمانسرا، دو انباری و چهار پارکینگ بوده و در قالب بسته رونق برای تکمیل پروژه مجموعه ورزشی کارگران بیرجند آماده فروش شده است.
ذاکریان با اشاره به اینکه سیاست مولدسازی، زمینهساز سرعتبخشی به تکمیل پروژههای نیمهتمام است، بیان کرد: منابع حاصل از این واگذاری، صرف تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد شد که سالها به دلیل کمبود اعتبارات متوقف مانده بودند.
وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه کمیته پایش پروژههای عمرانی نیمهتمام و در چارچوب ماده ۱۲ آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت، این ملک به صورت نقد واگذار میشود و اداره کل تعاون موظف است در کوتاهترین زمان ممکن با برگزاری تشریفات مزایده، فرآیند فروش را به سرانجام برساند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه مولدسازی فرصتی برای تنفس دوباره پروژههای عمرانی است، خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست علاوه بر تأمین منابع مالی پایدار برای دستگاههای اجرایی، از رکود طرحهای نیمهتمام جلوگیری کرده و زمینه بهرهبرداری سریعتر از پروژههای عمومی را برای مردم فراهم میآورد.
ذاکریان اظهار امیدواری کرد: با تداوم این روند و همکاری دستگاههای اجرایی، شاهد تکمیل مجموعه ورزشی کارگران بیرجند و سایر پروژههای نیمهتمام استان در آیندهای نزدیک باشیم.
