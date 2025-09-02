  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۹

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی:

دیوارهای نیمه‌تمام ورزش کارگران استان با آجرهای مولدسازی بالا می‌رود

دیوارهای نیمه‌تمام ورزش کارگران استان با آجرهای مولدسازی بالا می‌رود

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از موافقت با فروش ملک ۱۱۴ میلیاردی برای تکمیل مجموعه ورزشی کارگران بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دولت چهاردهم در زمینه مولدسازی دارایی‌ها و آزادسازی منابع بلااستفاده، استان خراسان جنوبی نیز همگام با سایر استان‌ها گام‌های موثری برداشته است.

وی افزود: در چهل‌وهشتمین جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، موضوع فروش یک فقره زمین و ساختمان واقع در بیرجند، مطرح شد که پس از پیگیری‌های چندین‌ماهه، با واگذاری آن به ارزش بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان موافقت گردید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تصریح کرد: ملک مورد نظر شامل یک باب مهمانسرا، دو انباری و چهار پارکینگ بوده و در قالب بسته رونق برای تکمیل پروژه مجموعه ورزشی کارگران بیرجند آماده فروش شده است.

ذاکریان با اشاره به اینکه سیاست مولدسازی، زمینه‌ساز سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است، بیان کرد: منابع حاصل از این واگذاری، صرف تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهد شد که سال‌ها به دلیل کمبود اعتبارات متوقف مانده بودند.

وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه کمیته پایش پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و در چارچوب ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، این ملک به صورت نقد واگذار می‌شود و اداره کل تعاون موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن با برگزاری تشریفات مزایده، فرآیند فروش را به سرانجام برساند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه مولدسازی فرصتی برای تنفس دوباره پروژه‌های عمرانی است، خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست علاوه بر تأمین منابع مالی پایدار برای دستگاه‌های اجرایی، از رکود طرح‌های نیمه‌تمام جلوگیری کرده و زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌های عمومی را برای مردم فراهم می‌آورد.

ذاکریان اظهار امیدواری کرد: با تداوم این روند و همکاری دستگاه‌های اجرایی، شاهد تکمیل مجموعه ورزشی کارگران بیرجند و سایر پروژه‌های نیمه‌تمام استان در آینده‌ای نزدیک باشیم.

کد خبر 6577369

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها